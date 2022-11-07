В Челябинске жители покинули 26 многоквартирных домов

Жители Челябинска покинули 26 жилых многоквартирных домов

Общая площадь расселения составила 5,2 тысячи квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске с начала 2022 года в рамках областной программы расселили 146 семей из 26 аварийных многоквартирных домов и четырех непригодных жилых зданий. Общая площадь расселения составила 5,2 тысячи квадратных метров, сообщает мэрия.

«За 10 месяцев текущего года осуществлены мероприятия по переселению 146 челябинских семей из 26 аварийных многоквартирных домов и 4 непригодных жилых помещений. Общая площадь расселенных жилых помещений составила порядка 5,2 тысячи квадратных метров. Улучшить свои жилищные условия смогли 294 человека», — сообщается на сайте мэрии.

На данный момент полностью завершено расселение восьми аварийных домов. Из ветхого жилья в новостройки переехали 90 семей, во вторичное жилье — две. Также 54 семьи за свои квартиры предпочли денежную компенсацию.

Процесс расселения из ветхоаварийного жилья проходит под контролем мэра Натальи Котовой, которая уделяет этой проблеме особое внимание. Сейчас расселяют жителей еще из 18 ветхоаварийных зданий. В рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий ООО СЗ «ИКАР» готовит к сносу дом по улице Сталеваров, а ООО СЗ «ТрестЮг» планирует демонтаж здания по Копейскому шоссе.

Ранее в Челябинске демонтировали пост ДПС на Бродокалмакском тракте. Под снос пошли еще четыре аварийных дома.