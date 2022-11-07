В Курганской области смертность в два раза превысила рождаемость

В Курганской область количество смертей с начала года превысило рождаемость (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с января по август этого года родилось 4282 младенца. За этот период умерли 8470 человек. Число умерших превысило количество родившихся в два раза. Информация о демографической ситуации опубликована на официальном сайте Свердловскстата

«По оперативным данным, в январе—августе естественная убыль населения (результат превышения смертности над рождаемостью) составила 4 188 человек. Число умерших превысило число родившихся в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение числа родившихся на 12% и числа умерших — на 16,5%», — указано в докладе о социально-экономическом положении Курганской области за январь—сентябрь. На начало года в регионе проживало 805,5 тысяч человек.

URA.RU сообщало, что с 2010 по 2021 год количество проживающих в Курганской области граждан сократилось на 134 тысячи человек или на 14,7%. Такие цифры опубликованы в июне в предварительных итогах Всероссийской переписи российского населения за 2020 год на сайте Росстата.