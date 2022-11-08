Президент Украины, вероятнее всего, будет участвовать в саммите в онлайн-формате
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в Индонезии. Участие в саммите, возможно, будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
«Президент будет точно участвовать в саммите G20 в Индонезии», — цитирует Никифорова украинское издание «Суспильне новини» («Общественные новости»). Он добавил, что, вероятнее всего, участие будет проходить в онлайн-формате.
Ранее в США выразили желание в обязательном участии лидера Украины в саммите, если там будет участвовать президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что решение об участии российского президента в саммите будет принято в течение текущей недели, передает RT.
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