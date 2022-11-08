Зеленский примет участие в саммите G20

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Президент Украины, вероятнее всего, будет участвовать в саммите в онлайн-формате Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в Индонезии. Участие в саммите, возможно, будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

«Президент будет точно участвовать в саммите G20 в Индонезии», — цитирует Никифорова украинское издание «Суспильне новини» («Общественные новости»). Он добавил, что, вероятнее всего, участие будет проходить в онлайн-формате.

Ранее в США выразили желание в обязательном участии лидера Украины в саммите, если там будет участвовать президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что решение об участии российского президента в саммите будет принято в течение текущей недели, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20 в Индонезии. Участие в саммите, возможно, будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров. «Президент будет точно участвовать в саммите G20 в Индонезии», — цитирует Никифорова украинское издание «Суспильне новини» («Общественные новости»). Он добавил, что, вероятнее всего, участие будет проходить в онлайн-формате. Ранее в США выразили желание в обязательном участии лидера Украины в саммите, если там будет участвовать президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что решение об участии российского президента в саммите будет принято в течение текущей недели, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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