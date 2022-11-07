Белый дом раскрыл свое отношение к участию России и Украины в саммите G20

Белый дом: если в саммите G20 примет участие Россия, то и Украина должна иметь такую возможность

08 ноября 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Представитель Белого дома заявила, что США будет отстаивать интересы Украины на саммите G20 Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США выступают за то, чтобы Украина участвовала в предстоящем саммите Группы двадцати (G20), тем более, если в нем примет участие Россия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы четко заявляли, что если РФ посетит G20, то и Украина тоже должна иметь такую возможность», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома. Карин Жан-Пьер отметила, что США будут участвовать в переговорах и отстаивать интересы Украины. По ее словам, участие Украины в саммите напрямую зависит от президента страны Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали своего президента за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава РФ. Если Путин все же приедет, то это будет его первой встречей с Байденом и другими лидерами НАТО со времен начала спецоперации. Песков заявил, что решение об участие Путина в G20 будет приниматься на этой неделе, сообщает RT.

В США выступают за то, чтобы Украина участвовала в предстоящем саммите Группы двадцати (G20), тем более, если в нем примет участие Россия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы четко заявляли, что если РФ посетит G20, то и Украина тоже должна иметь такую возможность», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома. Карин Жан-Пьер отметила, что США будут участвовать в переговорах и отстаивать интересы Украины. По ее словам, участие Украины в саммите напрямую зависит от президента страны Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали своего президента за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава РФ. Если Путин все же приедет, то это будет его первой встречей с Байденом и другими лидерами НАТО со времен начала спецоперации. Песков заявил, что решение об участие Путина в G20 будет приниматься на этой неделе, сообщает RT.