Организация из Нового Уренгоя помогла приобрести военнослужащим аккумуляторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие РФ, которые участвуют в специальной операции на территории Украины, поблагодарили организацию из Нового Уренгоя (ЯНАО) за покупку аккумуляторов. Видео с благодарностью разместили волонтеры в группе «Сила посылки от земляков».

«Благодарность для города Новый Уренгой и Горлача Александра Николаевича, генерального директора „Уренгойгидромеханизации“, за предоставленные аккумуляторные батареи. Слава России!» — сказали солдаты.

Агентство попыталось связаться с представителями организации, чтобы узнать подробности. Однако там от комментариев воздержались.

Ранее сообщалось, что волонтеры призвали жителей округа купить рации для военнослужащих. Тогда активист рассказала, что солдатам помогают не только обычные люди, но и предприниматели с депутатами.

С 24 февраля РФ проводит специальную операцию на территориях Украины. Основные цели — демилитаризация и денацификация Украины. Еще одна задача — защитить мирное население Донбасса, которое 8 лет обстреливают ВСУ.