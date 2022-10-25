Жителей ЯНАО попросили помочь приобрести рации для участников СВО

Волонтеры собирают деньги на рации и антенны для военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтер Татьяна Полищук призвала жителей ЯНАО помочь купить рации, которые необходимы военнослужащим, участвующим в специальной операции. Как рассказала URA.RU активистка, ранее она жила в Новом Уренгое, а сейчас помогает российским солдатам из Белгорода.

«Мы стараемся помочь абсолютно всем нашим защитниками. К нам обращаются бойцы из разных городов России. Мы помогаем закупать одежду и прочее обмундирование. Вот сейчас собираем деньги на рации и антенны, которые им очень необходимы. Мы делаем закупки на те деньги, которые нам переводят обычные люди», — пояснила она. Ранее Полищук разместила объявление в один из местных telegram-каналов.

Волонтер добавила, что материальную помощь солдатам оказывают как предприниматели, так и депутаты. Среди них были и руководители организации «Уренгойгидромеханизация», которая находится в Новом Уренгое. Журналист агентства попытался уточнить информацию. Однако представители компании не смогли прокомментировать запрос URA.RU.

Полищук находится на связи с бойцами и собирает для них необходимую помощь. Помочь российским защитникам может каждый неравнодушные житель страны. Для материальной помощи волонтеры открыли карту, на которую можно перевести средства:

Номер карты: 2202 2006 4503 1285

Номер счета: 40817810267400279439

Ранее сообщалось, что бизнесмены из Нового Уренгоя открыли центр по сбору гуманитарной помощи для тех, кто попал под частичную мобилизацию. Жители города могут приносить вещи для ямальских бойцов, которые волонтеры будут передавать им лично.

Президент России Владимир Путин 21 сентября сообщил о частичной мобилизации в стране. Призванные резервисты проходят обучение в центрах воинских частей в России. С 24 февраля проходит спецоперация на территории Украины.