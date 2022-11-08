Диверсант ВСУ совершил самоубийство в Херсонской области

О месте нахождения пособника самоубийцы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский диверсант совершил самоубийство при задержании российскими военными в Бериславе Херсонской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили экстренные службы региона.
«Украинский диверсант совершил самоубийство при задержании в Бериславе», — сообщили в службах. Уточняется, что украинский военный погиб при попытке скрыться. Данные о местонахождении диверсанта силовики получили от ранее задержанных диверсантов.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !