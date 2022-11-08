Диверсант ВСУ совершил самоубийство в Херсонской области

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, схрон, тайник, боевое оружие
О месте нахождения пособника самоубийцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский диверсант совершил самоубийство при задержании российскими военными в Бериславе Херсонской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили экстренные службы региона.

«Украинский диверсант совершил самоубийство при задержании в Бериславе», — сообщили в службах. Уточняется, что украинский военный погиб при попытке скрыться. Данные о местонахождении диверсанта силовики получили от ранее задержанных диверсантов.

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Украинский диверсант совершил самоубийство при задержании российскими военными в Бериславе Херсонской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили экстренные службы региона. «Украинский диверсант совершил самоубийство при задержании в Бериславе», — сообщили в службах. Уточняется, что украинский военный погиб при попытке скрыться. Данные о местонахождении диверсанта силовики получили от ранее задержанных диверсантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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