Житель Херсона: в городе орудуют бомжи-мародеры

08 ноября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Жителей Херсона вывезли в более безопасные места Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне стало значительно меньше людей, однако в городе продолжает работать рынок, продуктовые магазины и кафе. Этой ситуацией пользуются бездомные, которые начали мародерствовать. Об этом URA.RU рассказал местный житель Михаил. «Знаю, что бомжи в здание администрации залезали. Колеса автомобилям пробивали», — говорит он. Большинство мародеров — бездомные. По словам Михаила, хотя людей в городе стало ощутимо меньше, жизнь здесь продолжается. «Сытный Маркет» завален продуктами, в TOPY много народу. Рынок работает на полную», — отметил херсонец. Более грустная картина в 15-километровой зоне от Днепра, откуда ранее вывезли население: в Алешках и Голой Пристани закрылись почти все магазины. Михаил рассчитывает, что уже в скором времени сможет вернуться в Херсон. «Неопределенность такая напрягает. Надеемся, что все будет хорошо. Говорят о сдаче города, но в это не верится. Мне кажется, что это фантастический сценарий», — отметил он. Ранее украинские боевики начали обстрел села Правдино. Оно находится в 30 километрах от Херсона.

В Херсоне стало значительно меньше людей, однако в городе продолжает работать рынок, продуктовые магазины и кафе. Этой ситуацией пользуются бездомные, которые начали мародерствовать. Об этом URA.RU рассказал местный житель Михаил. «Знаю, что бомжи в здание администрации залезали. Колеса автомобилям пробивали», — говорит он. Большинство мародеров — бездомные. По словам Михаила, хотя людей в городе стало ощутимо меньше, жизнь здесь продолжается. «Сытный Маркет» завален продуктами, в TOPY много народу. Рынок работает на полную», — отметил херсонец. Более грустная картина в 15-километровой зоне от Днепра, откуда ранее вывезли население: в Алешках и Голой Пристани закрылись почти все магазины. Михаил рассчитывает, что уже в скором времени сможет вернуться в Херсон. «Неопределенность такая напрягает. Надеемся, что все будет хорошо. Говорят о сдаче города, но в это не верится. Мне кажется, что это фантастический сценарий», — отметил он. Ранее украинские боевики начали обстрел села Правдино. Оно находится в 30 километрах от Херсона.