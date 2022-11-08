ВСУ вплотную подошли к Херсону

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее в состав РФ вошли часть Запорожской области и ДНР, а также Херсонская область и ЛНР, сообщают «Дни.ру». В Херсонской области складывается наиболее тяжелая ситуация. Президент РФ Владимир Путин призвал эвакуировать из Херсона всех жителей. ВСУ стягивают к городу большое количество боевой техники, сообщили власти региона.
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Украинская армия обстреливает село Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. «Источник на Николаевском направлении сообщает о массированном артиллерийском обстреле н. п. Правдино. В воздух поднята наша авиация, идет подавление огневых точек противника», — сообщает WarGonzo. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Корреспондент telegram-канала WarGonzo работает в районе боевых действий. Ранее Семен Пегов получил ранение под Донецком. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее в состав РФ вошли часть Запорожской области и ДНР, а также Херсонская область и ЛНР, сообщают «Дни.ру». В Херсонской области складывается наиболее тяжелая ситуация. Президент РФ Владимир Путин призвал эвакуировать из Херсона всех жителей. ВСУ стягивают к городу большое количество боевой техники, сообщили власти региона.