ВСУ вплотную подошли к Херсону

WarGonzo: ВСУ обстреливают село в 30 километрах от Херсона
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Прямое попадание в жилой дом в Ленинском районе. Донецк, донецк, разрушения, обстрел
ВСУ начали артиллерийский обстрел Правдино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия обстреливает село Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo.

«Источник на Николаевском направлении сообщает о массированном артиллерийском обстреле н. п. Правдино. В воздух поднята наша авиация, идет подавление огневых точек противника», — сообщает WarGonzo.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.

Корреспондент telegram-канала WarGonzo работает в районе боевых действий. Ранее Семен Пегов получил ранение под Донецком.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее в состав РФ вошли часть Запорожской области и ДНР, а также Херсонская область и ЛНР, сообщают «Дни.ру». В Херсонской области складывается наиболее тяжелая ситуация. Президент РФ Владимир Путин призвал эвакуировать из Херсона всех жителей. ВСУ стягивают к городу большое количество боевой техники, сообщили власти региона.

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Украинская армия обстреливает село Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. «Источник на Николаевском направлении сообщает о массированном артиллерийском обстреле н. п. Правдино. В воздух поднята наша авиация, идет подавление огневых точек противника», — сообщает WarGonzo. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Корреспондент telegram-канала WarGonzo работает в районе боевых действий. Ранее Семен Пегов получил ранение под Донецком. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе нее в состав РФ вошли часть Запорожской области и ДНР, а также Херсонская область и ЛНР, сообщают «Дни.ру». В Херсонской области складывается наиболее тяжелая ситуация. Президент РФ Владимир Путин призвал эвакуировать из Херсона всех жителей. ВСУ стягивают к городу большое количество боевой техники, сообщили власти региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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