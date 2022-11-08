Пермь посетит заместитель Генпрокурора РФ

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Визит замгенпрокурора в Пермь запланирован на 9 ноября Фото:

Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин посетит Пермь 9 ноября. Он будет проводить личный прием граждан и предпринимателей. О визите URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Шишкин должен прилететь в Пермь 9 ноября, он проведет личный прием граждан и предпринимателей. Встреча будет проводиться в здании прокуратуры Пермского края», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника URA.RU, прием умышленно не афишировался ведомством. Агентство направило запрос в Генпрокуратуру.

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Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин посетит Пермь 9 ноября. Он будет проводить личный прием граждан и предпринимателей. О визите URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Шишкин должен прилететь в Пермь 9 ноября, он проведет личный прием граждан и предпринимателей. Встреча будет проводиться в здании прокуратуры Пермского края», — рассказал собеседник агентства. По словам источника URA.RU, прием умышленно не афишировался ведомством. Агентство направило запрос в Генпрокуратуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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