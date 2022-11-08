Пермь посетит заместитель Генпрокурора РФ

Визит замгенпрокурора в Пермь запланирован на 9 ноября
Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин посетит Пермь 9 ноября. Он будет проводить личный прием граждан и предпринимателей. О визите URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Шишкин должен прилететь в Пермь 9 ноября, он проведет личный прием граждан и предпринимателей. Встреча будет проводиться в здании прокуратуры Пермского края», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника URA.RU, прием умышленно не афишировался ведомством. Агентство направило запрос в Генпрокуратуру.
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