В ЯНАО появится новый асфальтобетонный завод

В 2023 году объемы дорожных работ увеличатся вдвое Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) в 2023 году благодаря поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова появится асфальтобетонный завод. Об этом глава Нового Уренгоя Андрей Воронов написал на своей странице в telegram-канале.

«Необходимость его приобретения назрела давно. Объемы дорожных работ в городе внушительные. В этом году Новый Уренгой стал лидером дорожного строительства — отремонтировано 12,07 километров дорог. В 2023 году объемы увеличатся вдвое», — написал Воронов.

Он отметил, что установка позволит увеличить темпы работ и сократить сроки ремонта. На заводе планируется также производить фрезу. Автопарк дорожной техники пополнится на 9 единиц.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Начальная (максимальная) цена контракта более 760 миллионов рублей.