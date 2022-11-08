08 ноября 2022

Премьер-министр Великобритании собирается высказать недовольство русским на саммите G20

Премьер Британии Сунак хочет высказать недовольство «любому чиновнику» из РФ на G20
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, лондон, англия, великобритания, флаг, биг бен, big ben, england
Риши Сунак считает, что нужен коллективный протест против России Фото:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует «высказать недовольство» русским чиновникам на саммите G20. Об этом заявил его представитель.

«Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику. Это касается незаконной войны», — приводит слова представителя Сунака газета Independent, которую цитирует РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что еще не решил, будет ли присутствовать на саммите G20. Мероприятие пройдет на Бали 15—16 ноября.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует «высказать недовольство» русским чиновникам на саммите G20. Об этом заявил его представитель. «Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику. Это касается незаконной войны», — приводит слова представителя Сунака газета Independent, которую цитирует РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что еще не решил, будет ли присутствовать на саммите G20. Мероприятие пройдет на Бали 15—16 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...