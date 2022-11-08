Премьер-министр Великобритании собирается высказать недовольство русским на саммите G20

Премьер Британии Сунак хочет высказать недовольство «любому чиновнику» из РФ на G20

09 ноября 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Риши Сунак считает, что нужен коллективный протест против России Фото: depositphotos.com Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует «высказать недовольство» русским чиновникам на саммите G20. Об этом заявил его представитель. «Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику. Это касается незаконной войны», — приводит слова представителя Сунака газета Independent, которую цитирует РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что еще не решил, будет ли присутствовать на саммите G20. Мероприятие пройдет на Бали 15—16 ноября.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует «высказать недовольство» русским чиновникам на саммите G20. Об этом заявил его представитель. «Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику. Это касается незаконной войны», — приводит слова представителя Сунака газета Independent, которую цитирует РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что еще не решил, будет ли присутствовать на саммите G20. Мероприятие пройдет на Бали 15—16 ноября.