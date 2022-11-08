08 ноября 2022

Умер основатель британской рок-группы Nazareth

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Концерт Квентина Мура в музее современного искусства PERMM. Пермь, музыкант, гитара, музыка, рок-н-ролл, рок концерт
Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет Фото:

Экс-лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил бас-гитарист коллектива Питер Эгнью на странице в Facebook*.

«Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать», — заявил Эгнью.

Британская рок-группа Nazareth одна из первых прибыла в СССР в начале 1990 года с выступлениями. Коллектив также неоднократно давал концерты в российских городах.

* — деятельность Facebook запрещена в РФ

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Экс-лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил бас-гитарист коллектива Питер Эгнью на странице в Facebook*. «Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать», — заявил Эгнью. Британская рок-группа Nazareth одна из первых прибыла в СССР в начале 1990 года с выступлениями. Коллектив также неоднократно давал концерты в российских городах. * — деятельность Facebook запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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