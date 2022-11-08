Умер основатель британской рок-группы Nazareth

Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет
Экс-лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил бас-гитарист коллектива Питер Эгнью на странице в Facebook*.
«Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать», — заявил Эгнью.
Британская рок-группа Nazareth одна из первых прибыла в СССР в начале 1990 года с выступлениями. Коллектив также неоднократно давал концерты в российских городах.
* — деятельность Facebook запрещена в РФ
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