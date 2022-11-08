Умер основатель британской рок-группы Nazareth

09 ноября 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Экс-лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил бас-гитарист коллектива Питер Эгнью на странице в Facebook*. «Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать», — заявил Эгнью. Британская рок-группа Nazareth одна из первых прибыла в СССР в начале 1990 года с выступлениями. Коллектив также неоднократно давал концерты в российских городах. * — деятельность Facebook запрещена в РФ

Экс-лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил бас-гитарист коллектива Питер Эгнью на странице в Facebook*. «Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать», — заявил Эгнью. Британская рок-группа Nazareth одна из первых прибыла в СССР в начале 1990 года с выступлениями. Коллектив также неоднократно давал концерты в российских городах. * — деятельность Facebook запрещена в РФ