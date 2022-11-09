Республиканцы побеждают демократов на промежуточных выборах

В США прошли выборы в Сенат
новость из сюжетаВыборы в Сенат США в 2022 году
Партия республиканцев лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей США. Об этом сообщает американский телеканал NBC.
Республиканцы завоевали 218 мест в палате представителей, а демократы — 217, согласно предварительной информации NBC. В Сенате у демократов 47 мест, а у республиканцев — 46 мест. Среди губернаторов лидируют 24 представителя республиканской партии и 18 представителей демократов.
Выборы в палату представителей и сенат США прошли 8 ноября, передает «Ридус». В большинстве штатов также состоялось голосование за губернаторов. Выборы назвали промежуточными, потому что они выпали на середину срока президента США Джо Байдена.
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