Республиканцы побеждают демократов на промежуточных выборах

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Выборы в Сенат США в 2022 году

Партия республиканцев лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей США. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Республиканцы завоевали 218 мест в палате представителей, а демократы — 217, согласно предварительной информации NBC. В Сенате у демократов 47 мест, а у республиканцев — 46 мест. Среди губернаторов лидируют 24 представителя республиканской партии и 18 представителей демократов.

Выборы в палату представителей и сенат США прошли 8 ноября, передает «Ридус». В большинстве штатов также состоялось голосование за губернаторов. Выборы назвали промежуточными, потому что они выпали на середину срока президента США Джо Байдена.

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Партия республиканцев лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей США. Об этом сообщает американский телеканал NBC. Республиканцы завоевали 218 мест в палате представителей, а демократы — 217, согласно предварительной информации NBC. В Сенате у демократов 47 мест, а у республиканцев — 46 мест. Среди губернаторов лидируют 24 представителя республиканской партии и 18 представителей демократов. Выборы в палату представителей и сенат США прошли 8 ноября, передает «Ридус». В большинстве штатов также состоялось голосование за губернаторов. Выборы назвали промежуточными, потому что они выпали на середину срока президента США Джо Байдена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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