С пермского депутата долги взыскивают через суд

Илья Лисняк называет иск техническим моментом
Долги по договору займа через суд пытается взыскать с депутата законодательного собрания Пермского края Ильи Лисняка бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», речь идет о сумме в пять млн рублей.
«Речь может идти о долговых обязательствах, возникших в сентябре 2021 года. Итоговая сумма, предъявленная к взысканию, может достигать пять млн рублей без учета процентов», — пишет газета со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.
Лисняк утверждает, что иск — «чисто технический процесс». Суд отложен до 6 декабря, чтобы стороны самостоятельно согласовали параметры закрытия сделок.
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