С пермского депутата долги взыскивают через суд

Илья Лисняк называет иск техническим моментом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Долги по договору займа через суд пытается взыскать с депутата законодательного собрания Пермского края Ильи Лисняка бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», речь идет о сумме в пять млн рублей.

«Речь может идти о долговых обязательствах, возникших в сентябре 2021 года. Итоговая сумма, предъявленная к взысканию, может достигать пять млн рублей без учета процентов», — пишет газета со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Лисняк утверждает, что иск — «чисто технический процесс». Суд отложен до 6 декабря, чтобы стороны самостоятельно согласовали параметры закрытия сделок.