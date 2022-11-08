08 ноября 2022

С пермского депутата долги взыскивают через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Лисняк называет иск техническим моментом Фото:

Долги по договору займа через суд пытается взыскать с депутата законодательного собрания Пермского края Ильи Лисняка бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», речь идет о сумме в пять млн рублей.

«Речь может идти о долговых обязательствах, возникших в сентябре 2021 года. Итоговая сумма, предъявленная к взысканию, может достигать пять млн рублей без учета процентов», — пишет газета со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Лисняк утверждает, что иск — «чисто технический процесс». Суд отложен до 6 декабря, чтобы стороны самостоятельно согласовали параметры закрытия сделок.

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Долги по договору займа через суд пытается взыскать с депутата законодательного собрания Пермского края Ильи Лисняка бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов. По данным издания «Коммерсант-Прикамье», речь идет о сумме в пять млн рублей. «Речь может идти о долговых обязательствах, возникших в сентябре 2021 года. Итоговая сумма, предъявленная к взысканию, может достигать пять млн рублей без учета процентов», — пишет газета со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. Лисняк утверждает, что иск — «чисто технический процесс». Суд отложен до 6 декабря, чтобы стороны самостоятельно согласовали параметры закрытия сделок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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