В Перми с 28 октября ожидается сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продлятся до конца месяца. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.

Согласно прогнозу, буря накроет Пермь ночью с 27 по 28 октября. Активность продлится вплоть до 1 ноября. Самые сильные возмущения стоит ждать с вечера 28 по 30 октября.

В период магнитных бурь всем жителям рекомендуется снизить уровень физической и эмоциональной активности. Кроме того, эксперты советуют уделять больше внимания качеству сна и увеличить потребление воды.

