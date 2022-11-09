Флаги РФ пропадают со зданий в Херсоне
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Со здания херсонской государственной морской академии пропал российский флаг. Об этом URA.RU сообщили местные жители. Региональные власти объясняют исчезновение флага эвакуацией сотрудников администрации из Херсона.
«Администрация Херсонской области выехала из Херсона более недели назад. Все административные службы были эвакуированы», — передает источник URA.RU из военно-гражданской администрации. Ранее в Херсоне уже замечали исчезновение российского флага в здании ОГА Украины, которое с марта было законсервировано.
Украина ведет наступление на Херсон. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости вывести оттуда мирных жителей.
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