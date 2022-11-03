Власти Херсона объяснили отсутствие российского флага в центре города

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Митинг в честь присоединения ДНР к РФ. Саур-Могила , танк, флаг, триколор, флаг россии, российский
Флаг убрали из-за переезда администрации Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в Геническ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональной администрации.

«Правительство Херсонской еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место ее временной дислокации. В здании на площади размещалось ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано», — передают в администрации.

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Российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в Геническ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональной администрации. «Правительство Херсонской еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место ее временной дислокации. В здании на площади размещалось ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано», — передают в администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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