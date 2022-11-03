Власти Херсона объяснили отсутствие российского флага в центре города

Флаг убрали из-за переезда администрации
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в Геническ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональной администрации.
«Правительство Херсонской еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место ее временной дислокации. В здании на площади размещалось ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано», — передают в администрации.
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