Власти Херсона объяснили отсутствие российского флага в центре города

03 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Флаг убрали из-за переезда администрации Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в Геническ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональной администрации. «Правительство Херсонской еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место ее временной дислокации. В здании на площади размещалось ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано», — передают в администрации.

Российский флаг в центре Херсона убрали из-за переезда областной администрации в Геническ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональной администрации. «Правительство Херсонской еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место ее временной дислокации. В здании на площади размещалось ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано», — передают в администрации.