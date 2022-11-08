В Кургане ученица упала с крыши школы

09 ноября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Подростка, выпавшего из окна школы, увезли в больницу Красного креста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одной из школ Кургана ученица упала с крыши. Девочка с травмами была доставлена в больницу, сообщили URA.RU источники из городской мэрии. «С крыши школы №… Кургана упала девочка. Подростка доставили в больницу им. Красного креста», — рассказал источник. Связаться с директором школы оперативно URA.RU не удалось: в школе ответили, что директор занята на уроках до 17 часов. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что выезжала в школу после происшествия. «Я держу связь с семьей, слежу за состоянием здоровья девочки. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Работают следователи, причины происшествия устанавливаются. В школе была группа психологов, которая работает с учениками, это психологи Центра помощи семье и детям. Мы понимаем, что некоторые дети очень восприимчивы к подобным ситуациям, поэтому с детьми работают психологи. Комиссия по делам несовершеннолетних тоже включилась в работу», — сообщила детский омбудсмен. URA.RU запросило комментарии в администрации города Кургана, а также в СУ СКР по Курганской области. Ответ пока не поступил.

В одной из школ Кургана ученица упала с крыши. Девочка с травмами была доставлена в больницу, сообщили URA.RU источники из городской мэрии. «С крыши школы №… Кургана упала девочка. Подростка доставили в больницу им. Красного креста», — рассказал источник. Связаться с директором школы оперативно URA.RU не удалось: в школе ответили, что директор занята на уроках до 17 часов. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что выезжала в школу после происшествия. «Я держу связь с семьей, слежу за состоянием здоровья девочки. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Работают следователи, причины происшествия устанавливаются. В школе была группа психологов, которая работает с учениками, это психологи Центра помощи семье и детям. Мы понимаем, что некоторые дети очень восприимчивы к подобным ситуациям, поэтому с детьми работают психологи. Комиссия по делам несовершеннолетних тоже включилась в работу», — сообщила детский омбудсмен. URA.RU запросило комментарии в администрации города Кургана, а также в СУ СКР по Курганской области. Ответ пока не поступил.