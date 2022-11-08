В Кургане ученица упала с крыши школы

В одной из школ Кургана ученица упала с крыши. Девочка с травмами была доставлена в больницу, сообщили URA.RU источники из городской мэрии.
«С крыши школы №… Кургана упала девочка. Подростка доставили в больницу им. Красного креста», — рассказал источник.
Связаться с директором школы оперативно URA.RU не удалось: в школе ответили, что директор занята на уроках до 17 часов. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что выезжала в школу после происшествия.
«Я держу связь с семьей, слежу за состоянием здоровья девочки. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Работают следователи, причины происшествия устанавливаются. В школе была группа психологов, которая работает с учениками, это психологи Центра помощи семье и детям. Мы понимаем, что некоторые дети очень восприимчивы к подобным ситуациям, поэтому с детьми работают психологи. Комиссия по делам несовершеннолетних тоже включилась в работу», — сообщила детский омбудсмен.
URA.RU запросило комментарии в администрации города Кургана, а также в СУ СКР по Курганской области. Ответ пока не поступил.
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