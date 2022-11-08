В Екатеринбурге кондуктора обвинили в избиении ребенка за плач

09 ноября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одном из автобусов Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кондуктора одного из автобусов Екатеринбурга обвинили в том, что она ударила о дверь 10-летнего мальчика, который плакал и не хотел ехать один. Об этом очевидица рассказала журналистам. «[Ребенка] посадили в автобус, и он, видимо, не хотел без нее (родственницы — прим. URA.RU) уезжать и захныкал. [Кондуктор] начала его оскорблять. Такая: „Давай громче, громче, меня это возбуждает“. Она просто приложила его об эту дверь», — цитирует читательница портала Justmedia. Она отметила, что инцидент произошел недалеко от Екатеринбургского цирка. После того как кондуктор ударила мальчика, она стала материться и оскорблять пассажиров, игнорируя их просьбы вести себя скромнее. Очевидцы сообщили порталу, что не успели снять происшествие на камеру телефона, потому что не ожидали такого поведения от кондуктора. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция Екатеринбурга проверит информацию, опубликованную в СМИ. Правоохранители также просят родителей ребенка связаться с ОП№5 по телефону 3564205 или обратиться по адресу Сакко и Ванцетти, 119».

Кондуктора одного из автобусов Екатеринбурга обвинили в том, что она ударила о дверь 10-летнего мальчика, который плакал и не хотел ехать один. Об этом очевидица рассказала журналистам. «[Ребенка] посадили в автобус, и он, видимо, не хотел без нее (родственницы — прим. URA.RU) уезжать и захныкал. [Кондуктор] начала его оскорблять. Такая: „Давай громче, громче, меня это возбуждает“. Она просто приложила его об эту дверь», — цитирует читательница портала Justmedia. Она отметила, что инцидент произошел недалеко от Екатеринбургского цирка. После того как кондуктор ударила мальчика, она стала материться и оскорблять пассажиров, игнорируя их просьбы вести себя скромнее. Очевидцы сообщили порталу, что не успели снять происшествие на камеру телефона, потому что не ожидали такого поведения от кондуктора. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Полиция Екатеринбурга проверит информацию, опубликованную в СМИ. Правоохранители также просят родителей ребенка связаться с ОП№5 по телефону 3564205 или обратиться по адресу Сакко и Ванцетти, 119».