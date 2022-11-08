Детский омбудсмен ХМАО отложила отпуск, чтобы помочь матери вернуть сына

09 ноября 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

У ребенка забрали телефон и мама не может связаться с сыном Фото: Александр Мамаев © URA.RU Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова отложила отпуск ради встречи с мамой из Сургута, которую ограничили в правах и забрали ребенка. Женщина не согласна с решением суда и пытается добиться встречи с сыном, но ее не пускают. Об этом URA.RU сообщили члены общественной организации «Семья права». «В результате клеветнических доносов со стороны ближайших родственников, раскрутивших ювенальный маховик, мама ограничена в родительских правах решением суда (не лишена!). Поэтому требовать немедленно вернуть ребенка бессмысленно. Теперь возвращение возможно только через суд. Мы готовимся к иску по отмене ограничения. Юристы уже работают. Встречи с ребенком и любые передачи запрещены. Приезжает уполномоченный по правам ребенка, будет обсуждаться этот вопрос», — сообщили общественники. Людмила Низамова сообщала URA.RU, что уже провела совещание с органами опеки Сургутского района и попросила не ограничивать маму в общении с ребенком. «Но при этом и мама должна набраться мудрости и при общении не наносить травму ребенку и не вызывать у ребенка состояние аффекта. Все заинтересованы, чтоб мама приняла меры по устранению тех обстоятельств, которые послужили основанием для ограничения прав. Я лично готова выехать в Сургут, несмотря на то, что нахожусь в отпуске, и встретиться с мамой для решения ее вопроса», — сообщила Низамова. Ранее URA.RU сообщало, что детский омбудсмен ХМАО вмешалась в ситуацию с раненным ребенком в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Там 10—летний мальчик выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия.

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова отложила отпуск ради встречи с мамой из Сургута, которую ограничили в правах и забрали ребенка. Женщина не согласна с решением суда и пытается добиться встречи с сыном, но ее не пускают. Об этом URA.RU сообщили члены общественной организации «Семья права». «В результате клеветнических доносов со стороны ближайших родственников, раскрутивших ювенальный маховик, мама ограничена в родительских правах решением суда (не лишена!). Поэтому требовать немедленно вернуть ребенка бессмысленно. Теперь возвращение возможно только через суд. Мы готовимся к иску по отмене ограничения. Юристы уже работают. Встречи с ребенком и любые передачи запрещены. Приезжает уполномоченный по правам ребенка, будет обсуждаться этот вопрос», — сообщили общественники. Людмила Низамова сообщала URA.RU, что уже провела совещание с органами опеки Сургутского района и попросила не ограничивать маму в общении с ребенком. «Но при этом и мама должна набраться мудрости и при общении не наносить травму ребенку и не вызывать у ребенка состояние аффекта. Все заинтересованы, чтоб мама приняла меры по устранению тех обстоятельств, которые послужили основанием для ограничения прав. Я лично готова выехать в Сургут, несмотря на то, что нахожусь в отпуске, и встретиться с мамой для решения ее вопроса», — сообщила Низамова. Ранее URA.RU сообщало, что детский омбудсмен ХМАО вмешалась в ситуацию с раненным ребенком в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Там 10—летний мальчик выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия.