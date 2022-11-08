В борьбе за важное кресло в тюменском правительстве определился фаворит

Роман Малыгин близок к назначению на пост главы комитета по делам национальностей Тюменской области

Роман Малыгин возглавит комитет по делам национальностей Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Роман Малыгин в ближайшие месяцы станет полноценным председателем комитета по делам национальностей Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона. В настоящее время Малыгин исполняет обязанности главы ведомства.

«Малыгин опытный работник, долго возглавлял комитет по межнациональным отношениям мэрии Тюмени, поэтому замену ему искать не будут, он избавится от приставки „и.о.“. Просто губернатор [Александр Моор] довольно осторожен, и решил сначала проверить работника на руководящем посту», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Прежний председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов был освобожден от должности 1 ноября. Малыгин с начала года работал его заместителем.