02 ноября 2022

В правительстве Тюменской области нашли замену на ключевую должность

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Осенний город. Тюмень, правительство тюменской области, погода, виды тюмени
Малыгин был заместителем Чернова Фото:

Роман Малыгин назначен на пост и.о.председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Ранее должность руководителя там занимал Владислав Чернов, который был уволен 1 ноября 2022 года.

«С 2013 года Роман Малыгин возглавлял в Администрации города Тюмени Комитет по межнациональным отношения. С начала текущего года занимает должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей», — передает ведомство.

Ранее агентство писало о том, председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от должности. Малыгин работал заместителем Чернова.

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Роман Малыгин назначен на пост и.о.председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Ранее должность руководителя там занимал Владислав Чернов, который был уволен 1 ноября 2022 года. «С 2013 года Роман Малыгин возглавлял в Администрации города Тюмени Комитет по межнациональным отношения. С начала текущего года занимает должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей», — передает ведомство. Ранее агентство писало о том, председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от должности. Малыгин работал заместителем Чернова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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