В правительстве Тюменской области нашли замену на ключевую должность

Роман Малыгин назначен на пост и.о.председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Ранее должность руководителя там занимал Владислав Чернов, который был уволен 1 ноября 2022 года.
«С 2013 года Роман Малыгин возглавлял в Администрации города Тюмени Комитет по межнациональным отношения. С начала текущего года занимает должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей», — передает ведомство.
Ранее агентство писало о том, председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов освобожден от должности. Малыгин работал заместителем Чернова.
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