Путин утвердил меры по сохранению духовно-нравственных ценностей России

09 ноября 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Традиционные ценности способствуют укреплению суверенитета государства Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россия рассматривает традиционные ценности в качестве основы российского общества. Эта основа позволяет укреплять суверенитет государства и способствует обеспечению единства страны, сообщается в указе. Также там уточняется, что угрозу для традиционных ценностей представляют деятельность террористических и экстремистских организаций, провокации со стороны некоторых СМИ, а также действия недружественных государств. К российским традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство человека, его права и свободы, чувство патриотизма и служение Отечеству. Также высокие нравственные идеалы, семейные ценности, гуманизм, взаимопомощь и историческая память. В указе также уделено внимание христианству, исламу, буддизму, иудаизму. Подчеркивается, что религии являются неотъемлемой частью духовного наследия РФ. Ранее Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах стратегического планирования и других нормативных актах, пишет RT. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что некоторые страны ставят перед собой задачу уничтожения российских ценностей.

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Россия рассматривает традиционные ценности в качестве основы российского общества. Эта основа позволяет укреплять суверенитет государства и способствует обеспечению единства страны, сообщается в указе. Также там уточняется, что угрозу для традиционных ценностей представляют деятельность террористических и экстремистских организаций, провокации со стороны некоторых СМИ, а также действия недружественных государств. К российским традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство человека, его права и свободы, чувство патриотизма и служение Отечеству. Также высокие нравственные идеалы, семейные ценности, гуманизм, взаимопомощь и историческая память. В указе также уделено внимание христианству, исламу, буддизму, иудаизму. Подчеркивается, что религии являются неотъемлемой частью духовного наследия РФ. Ранее Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в документах стратегического планирования и других нормативных актах, пишет RT. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что некоторые страны ставят перед собой задачу уничтожения российских ценностей.