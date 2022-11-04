Медведев объяснил, за что сражается Россия на Украине

Медведев: Россия на Украине отстаивает своих людей и свои ценности

04 ноября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Россия встала на защиту своих людей, веры и ценностей, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия выступает за защиту своих людей и территорий, а также за свою тысячелетнюю историю. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза отметил, что Россия воюет против тех, кто ставит перед собой задачу уничтожения российских ценностей. Борьба России в будущем должна побудить и другие страны выйти из-под диктата западных стран. Ранее Медведев заявлял, что Запад провоцирует глобальную войну и победа России в конфликте с Украиной станет гарантией мира. Также зампред Совбеза не обошел стороной планы Польши построить забор на границе с Россией, передает телеканал 360. По мнению экс-президента России те, кто устраивают в РФ диверсии и теракты, являются «отморозками», передает RT.

Россия выступает за защиту своих людей и территорий, а также за свою тысячелетнюю историю. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза отметил, что Россия воюет против тех, кто ставит перед собой задачу уничтожения российских ценностей. Борьба России в будущем должна побудить и другие страны выйти из-под диктата западных стран. Ранее Медведев заявлял, что Запад провоцирует глобальную войну и победа России в конфликте с Украиной станет гарантией мира. Также зампред Совбеза не обошел стороной планы Польши построить забор на границе с Россией, передает телеканал 360. По мнению экс-президента России те, кто устраивают в РФ диверсии и теракты, являются «отморозками», передает RT.