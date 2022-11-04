Медведев объяснил, за что сражается Россия на Украине

Россия выступает за защиту своих людей и территорий, а также за свою тысячелетнюю историю. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Зампред Совбеза отметил, что Россия воюет против тех, кто ставит перед собой задачу уничтожения российских ценностей. Борьба России в будущем должна побудить и другие страны выйти из-под диктата западных стран.
Ранее Медведев заявлял, что Запад провоцирует глобальную войну и победа России в конфликте с Украиной станет гарантией мира. Также зампред Совбеза не обошел стороной планы Польши построить забор на границе с Россией, передает телеканал 360. По мнению экс-президента России те, кто устраивают в РФ диверсии и теракты, являются «отморозками», передает RT.
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Россия выступает за защиту своих людей и территорий, а также за свою тысячелетнюю историю. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза отметил, что Россия воюет против тех, кто ставит перед собой задачу уничтожения российских ценностей. Борьба России в будущем должна побудить и другие страны выйти из-под диктата западных стран. Ранее Медведев заявлял, что Запад провоцирует глобальную войну и победа России в конфликте с Украиной станет гарантией мира. Также зампред Совбеза не обошел стороной планы Польши построить забор на границе с Россией, передает телеканал 360. По мнению экс-президента России те, кто устраивают в РФ диверсии и теракты, являются «отморозками», передает RT.