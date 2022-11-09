Погиб Кирилл Стремоусов, обстановка на фронте, выборы в США: главное в подкасте URA.RU 09 ноября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 + Замглавы Херсонской области погиб в ДТП Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Подкаст URA.RU «Давай по-быстрому» Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире. В сегодняшнем выпуске обсудим гибель заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, ситуацию, которая развернулась на фронте спецоперации, предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс США и другие интересные новости! Будьте в курсе событий. Слушайте «Давай по-быстрому» « ВКонтакте» и в Яндекс Музыке . Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/23588233/track/108729967' target="_blank">Выпуск 09.11.2022 , «Давай по-быстрому»</a> на Яндекс Музыке Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире. В сегодняшнем выпуске обсудим гибель заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, ситуацию, которая развернулась на фронте спецоперации, предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс США и другие интересные новости! Будьте в курсе событий. Слушайте «Давай по-быстрому» «ВКонтакте» и в Яндекс Музыке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям