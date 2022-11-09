Погиб Кирилл Стремоусов, обстановка на фронте, выборы в США: главное в подкасте URA.RU

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Замглавы Херсонской области погиб в ДТП Фото:
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Подкаст URA.RU «Давай по-быстрому»

Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире.

В сегодняшнем выпуске обсудим гибель заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, ситуацию, которая развернулась на фронте спецоперации, предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс США и другие интересные новости!

Будьте в курсе событий. Слушайте «Давай по-быстрому» «ВКонтакте» и в Яндекс Музыке.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире. В сегодняшнем выпуске обсудим гибель заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, ситуацию, которая развернулась на фронте спецоперации, предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс США и другие интересные новости! Будьте в курсе событий. Слушайте «Давай по-быстрому» «ВКонтакте» и в Яндекс Музыке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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