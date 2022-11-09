Погиб Кирилл Стремоусов, обстановка на фронте, выборы в США: главное в подкасте URA.RU

Замглавы Херсонской области погиб в ДТП
новость из сюжетаПодкаст URA.RU «Давай по-быстрому»
Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире.
В сегодняшнем выпуске обсудим гибель заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, ситуацию, которая развернулась на фронте спецоперации, предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс США и другие интересные новости!
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