Лекарства отправятся в зону проведения спецоперации (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Снежинске Челябинской области собрали партию медикаментов, фонариков и раций для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях.
«Куплена медицина воинам в ЛНР. Каждому будет собрана индивидуальная аптечка, также получены радиостанции, тактический рюкзак и фонарики», — уточнили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «Вконтакте».
Ранее активисты сообщества передали за ленту коллиматорные прицелы с кронштейнами. Кроме того, неравнодушные жители с детьми написали бойцам письма и подарили символ города — мягкую игрушку «Снежик».
Среди лекарств актуальны капли от насморка и обеззараживающие средства
Бойцам пригодятся фонари и рации
Детские письма и «Снежик» поддержат моральный дух бойцов
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