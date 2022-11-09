В Снежинске собрали аптечки, рации и фонари для отправки военнослужащим. Фото

09 ноября 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Лекарства отправятся в зону проведения спецоперации (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Снежинске Челябинской области собрали партию медикаментов, фонариков и раций для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях. «Куплена медицина воинам в ЛНР. Каждому будет собрана индивидуальная аптечка, также получены радиостанции, тактический рюкзак и фонарики», — уточнили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «Вконтакте». Ранее активисты сообщества передали за ленту коллиматорные прицелы с кронштейнами. Кроме того, неравнодушные жители с детьми написали бойцам письма и подарили символ города — мягкую игрушку «Снежик». Среди лекарств актуальны капли от насморка и обеззараживающие средства Сообщество «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «Вконтакте» Бойцам пригодятся фонари и рации Сообщество «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «Вконтакте» Детские письма и «Снежик» поддержат моральный дух бойцов Сообщество «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «Вконтакте»

В Снежинске Челябинской области собрали партию медикаментов, фонариков и раций для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях. «Куплена медицина воинам в ЛНР. Каждому будет собрана индивидуальная аптечка, также получены радиостанции, тактический рюкзак и фонарики», — уточнили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «Вконтакте». Ранее активисты сообщества передали за ленту коллиматорные прицелы с кронштейнами. Кроме того, неравнодушные жители с детьми написали бойцам письма и подарили символ города — мягкую игрушку «Снежик».