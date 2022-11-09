09 ноября 2022
08 ноября 2022

В Снежинске собрали аптечки, рации и фонари для отправки военнослужащим. Фото

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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, аптечка, бинт
Лекарства отправятся в зону проведения спецоперации (фото из архива) Фото:
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В Снежинске Челябинской области собрали партию медикаментов, фонариков и раций для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях.

«Куплена медицина воинам в ЛНР. Каждому будет собрана индивидуальная аптечка, также получены радиостанции, тактический рюкзак и фонарики», — уточнили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «Вконтакте».

Ранее активисты сообщества передали за ленту коллиматорные прицелы с кронштейнами. Кроме того, неравнодушные жители с детьми написали бойцам письма и подарили символ города — мягкую игрушку «Снежик».

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В Снежинске Челябинской области собрали партию медикаментов, фонариков и раций для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в соцсетях. «Куплена медицина воинам в ЛНР. Каждому будет собрана индивидуальная аптечка, также получены радиостанции, тактический рюкзак и фонарики», — уточнили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «Вконтакте». Ранее активисты сообщества передали за ленту коллиматорные прицелы с кронштейнами. Кроме того, неравнодушные жители с детьми написали бойцам письма и подарили символ города — мягкую игрушку «Снежик».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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