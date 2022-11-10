Mash: экс-депутат Верховной Рады разбился в Крыму, уходя пьяным от погони

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Аварийный знак. Курган, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Алексей Ременюк протащил на двери своего автомобиля сотрудника ДПС, пишут СМИ Фото:

Экс-депутат Верховной рады и глава бывшей украинской партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть, уходя от полицейской погони в Симферополе. В ходе проверки оказалось, что он был не трезв, сообщают российские СМИ.

«66-летний Алексей Ременюк ехал вечером со дня рождения товарища на своем „Рендж ровере“. Его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов попросили продуться — оказался пьян», — передает telegram-канал Mash.

После проверки экс-депуатат прыгнул за руль и нажал на газ. В этот момент он налетел на сотрудника ДПС, который стоял рядом. Сотрудник проехался вместе с Алексеем, цепляясь ногами за асфальт. Роковой ошибкой стал выезд «Рэндж ровера» на встречку на объездной трассе — там он насмерть столкнулся с грузовиком, сообщают авторы. Погибли оба водителя.

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Экс-депутат Верховной рады и глава бывшей украинской партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть, уходя от полицейской погони в Симферополе. В ходе проверки оказалось, что он был не трезв, сообщают российские СМИ. «66-летний Алексей Ременюк ехал вечером со дня рождения товарища на своем „Рендж ровере“. Его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов попросили продуться — оказался пьян», — передает telegram-канал Mash. После проверки экс-депуатат прыгнул за руль и нажал на газ. В этот момент он налетел на сотрудника ДПС, который стоял рядом. Сотрудник проехался вместе с Алексеем, цепляясь ногами за асфальт. Роковой ошибкой стал выезд «Рэндж ровера» на встречку на объездной трассе — там он насмерть столкнулся с грузовиком, сообщают авторы. Погибли оба водителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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