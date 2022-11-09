В Пермском крае перевернулся автобус с вахтовиками

Автобус с вахтовиками перевернулся на дороге в Пермском крае. В результате аварии 21 человек получил травмы, четверо из них — тяжелые. Об этом сообщили в госинспекции труда.
«9 ноября вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге „Рассвет-Баклановка“ развернуло и опрокинуло на левый бок. В результате дорожно-транспортного пришествия 21 работник получили травмы, из них 4 работника получили тяжелые травмы», — указано в сообщении инспекции в Telegram.
По данным ведомства, в автобусе находились сотрудники компаний «Лукойл-Пермь», «Информ», «Медис» и индивидуального предпринимателя. Комиссия инспекции труда проведет свое расследование ДТП, чтобы установить причины несчастного случая.
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