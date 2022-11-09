09 ноября 2022

В Пермском крае перевернулся автобус с вахтовиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината
В вахтовке пострадал 21 человек (архивное фото) Фото:

Автобус с вахтовиками перевернулся на дороге в Пермском крае. В результате аварии 21 человек получил травмы, четверо из них — тяжелые. Об этом сообщили в госинспекции труда.

«9 ноября вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге „Рассвет-Баклановка“ развернуло и опрокинуло на левый бок. В результате дорожно-транспортного пришествия 21 работник получили травмы, из них 4 работника получили тяжелые травмы», — указано в сообщении инспекции в Telegram.

По данным ведомства, в автобусе находились сотрудники компаний «Лукойл-Пермь», «Информ», «Медис» и индивидуального предпринимателя. Комиссия инспекции труда проведет свое расследование ДТП, чтобы установить причины несчастного случая.

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Автобус с вахтовиками перевернулся на дороге в Пермском крае. В результате аварии 21 человек получил травмы, четверо из них — тяжелые. Об этом сообщили в госинспекции труда. «9 ноября вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге „Рассвет-Баклановка“ развернуло и опрокинуло на левый бок. В результате дорожно-транспортного пришествия 21 работник получили травмы, из них 4 работника получили тяжелые травмы», — указано в сообщении инспекции в Telegram. По данным ведомства, в автобусе находились сотрудники компаний «Лукойл-Пермь», «Информ», «Медис» и индивидуального предпринимателя. Комиссия инспекции труда проведет свое расследование ДТП, чтобы установить причины несчастного случая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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