Воспитатель избила ребенка в детском саду Челябинска

Ребенка избили за отказ от обеда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детском саду Челябинска воспитатель избила ребенка за отказ от обеда. Как сообщили URA.RU 10 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, на женщину завели уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения.

«Используя физическую силу, взяв руку ребенка с ложкой, обвиняемая стала принудительно кормить его. После этого нанесла дошкольнику удар рукой по лицу, причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что своими действиями воспитатель допустила жестокое обращение с несовершеннолетним. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Максимальным наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.