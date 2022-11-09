09 ноября 2022

Воспитатель избила ребенка в детском саду Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, обед
Ребенка избили за отказ от обеда Фото:

В детском саду Челябинска воспитатель избила ребенка за отказ от обеда. Как сообщили URA.RU 10 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, на женщину завели уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения.

«Используя физическую силу, взяв руку ребенка с ложкой, обвиняемая стала принудительно кормить его. После этого нанесла дошкольнику удар рукой по лицу, причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что своими действиями воспитатель допустила жестокое обращение с несовершеннолетним. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Максимальным наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В детском саду Челябинска воспитатель избила ребенка за отказ от обеда. Как сообщили URA.RU 10 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, на женщину завели уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения. «Используя физическую силу, взяв руку ребенка с ложкой, обвиняемая стала принудительно кормить его. После этого нанесла дошкольнику удар рукой по лицу, причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что своими действиями воспитатель допустила жестокое обращение с несовершеннолетним. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Максимальным наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...