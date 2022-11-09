Сбежавший из Екатеринбурга в Берлин ЛГБТ-юрист споет на Евровидении

10 ноября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Тимолов планирует выступать под псевдонимом Fatal Flash Фото: личная страница Никиты Томилова в «ВКонтакте» Юрист Никита Томилов, защищавший в Екатеринбурге права секс-меньшинств и попросивший политического убежища в Германии, станет участником немецкого отборочного тура Евровидения. Такое заявление он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Привет вам, дорогие! С сегодняшнего дня я официально являюсь участником отборочного раунда Германии для участия Германии в ESC 2023», — сообщил Томилов. Также юрист выразил надежду, что слушатели поддержат его новую песню Scream, которая станет доступна на музыкальных платформах с 11 ноября. Тимолов планирует выступать под псевдонимом Fatal Flash. Екатеринбуржец Никита Томилов известен как правозащитник, который помогал людям из ЛГБТ-сообщества. Позже он подвергся нападкам со стороны противников секс-меньшинств и переехал в Германию, где пытался получить политическое убежище. Там же он собирался избраться депутатом в Берлине.

Юрист Никита Томилов, защищавший в Екатеринбурге права секс-меньшинств и попросивший политического убежища в Германии, станет участником немецкого отборочного тура Евровидения. Такое заявление он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Привет вам, дорогие! С сегодняшнего дня я официально являюсь участником отборочного раунда Германии для участия Германии в ESC 2023», — сообщил Томилов. Также юрист выразил надежду, что слушатели поддержат его новую песню Scream, которая станет доступна на музыкальных платформах с 11 ноября. Тимолов планирует выступать под псевдонимом Fatal Flash. Екатеринбуржец Никита Томилов известен как правозащитник, который помогал людям из ЛГБТ-сообщества. Позже он подвергся нападкам со стороны противников секс-меньшинств и переехал в Германию, где пытался получить политическое убежище. Там же он собирался избраться депутатом в Берлине.