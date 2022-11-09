Пермский суд взял паузу по делу Тимура Бекмансурова

Судья объявил перерыв до 28 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завершилось Судебное исследование по делу о нападении на пермский классический университет, которое совершил Тимур Бекмансуров. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Судебное исследование завершено. Можно перейти к прениям сторон. Объявляю перерыв до 28 ноября», — объявил Коробейников.

За время судебного исследования были допрошены родственники погибших, пострадавшие в результате стрельбы, а также друзья и родственники обвиняемого. Сам Бекмансуров заявил в ходе слушаний, что имеет психиатрическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, но суд ему отказал.

Нападение на пермский университет Тимур Бекмансуров совершил 20 сентября 2021 года. Тогда погибли 6 человек, более 10 пострадали.