09 ноября 2022

Пермский суд взял паузу по делу Тимура Бекмансурова

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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
Судья объявил перерыв до 28 ноября Фото:

Завершилось Судебное исследование по делу о нападении на пермский классический университет, которое совершил Тимур Бекмансуров. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Судебное исследование завершено. Можно перейти к прениям сторон. Объявляю перерыв до 28 ноября», — объявил Коробейников.

За время судебного исследования были допрошены родственники погибших, пострадавшие в результате стрельбы, а также друзья и родственники обвиняемого. Сам Бекмансуров заявил в ходе слушаний, что имеет психиатрическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, но суд ему отказал.

Нападение на пермский университет Тимур Бекмансуров совершил 20 сентября 2021 года. Тогда погибли 6 человек, более 10 пострадали.

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Завершилось Судебное исследование по делу о нападении на пермский классический университет, которое совершил Тимур Бекмансуров. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Судебное исследование завершено. Можно перейти к прениям сторон. Объявляю перерыв до 28 ноября», — объявил Коробейников. За время судебного исследования были допрошены родственники погибших, пострадавшие в результате стрельбы, а также друзья и родственники обвиняемого. Сам Бекмансуров заявил в ходе слушаний, что имеет психиатрическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, но суд ему отказал. Нападение на пермский университет Тимур Бекмансуров совершил 20 сентября 2021 года. Тогда погибли 6 человек, более 10 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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