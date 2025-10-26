В Пермском крае раскрыли средний возраст автомобилиста

В число самых популярных марок в Перми входит Lada Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Средний возраст автомобилиста в Пермском крае достиг полувековой отметки. Об этом сообщила начальник управления Федеральной налоговой службы региона Наталья Гурова. По ее данным, на данный момент самому возрастному владельцу авто в Прикамье — 101 год.

«Сегодня, 26 октября, День автомобилиста. В этот праздник поздравляю всех, кто за рулем: водителей автобусов, грузовиков, такси и всех автолюбителей. К этому дню подготовила для вас интересную статистику. Средний возраст владельцев автомобилей составляет 50 лет, а самому возрастному — 101 год», — написала Гурова в своем telegram-канале.