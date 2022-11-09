09 ноября 2022

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Авария произошла на Калиновском мосту (архивное фото) Фото:

На Калиновском мосту в Екатеринбурге произошла массовая авария с пятью автомобилями. Фотоподтверждение появилось в социальных сетях.

«На Калиновском мосту произошло массовое ДТП. По данным наших читателей, там столкнулись пять автомобилей», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Информационное агентство URA.RU обратилось за комментарием в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. Там обещали уточнить и дать более подробную информацию по происшествию чуть позже.

Дополнено в 14:32. В пресс-службе ГИБДД заявили, что информация о ДТП в ведомстве имеется. «Сотрудники на месте выясняют обстоятельства. Подробностей пока нет», — сообщили представители ГИБДД.

На фотографии очевидцев заметно, что в ДТП попало несколько автомобилей
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На Калиновском мосту в Екатеринбурге произошла массовая авария с пятью автомобилями. Фотоподтверждение появилось в социальных сетях. «На Калиновском мосту произошло массовое ДТП. По данным наших читателей, там столкнулись пять автомобилей», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Информационное агентство URA.RU обратилось за комментарием в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. Там обещали уточнить и дать более подробную информацию по происшествию чуть позже. Дополнено в 14:32. В пресс-службе ГИБДД заявили, что информация о ДТП в ведомстве имеется. «Сотрудники на месте выясняют обстоятельства. Подробностей пока нет», — сообщили представители ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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