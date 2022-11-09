В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Фото

10 ноября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Авария произошла на Калиновском мосту (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Калиновском мосту в Екатеринбурге произошла массовая авария с пятью автомобилями. Фотоподтверждение появилось в социальных сетях. «На Калиновском мосту произошло массовое ДТП. По данным наших читателей, там столкнулись пять автомобилей», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Информационное агентство URA.RU обратилось за комментарием в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. Там обещали уточнить и дать более подробную информацию по происшествию чуть позже. Дополнено в 14:32. В пресс-службе ГИБДД заявили, что информация о ДТП в ведомстве имеется. «Сотрудники на месте выясняют обстоятельства. Подробностей пока нет», — сообщили представители ГИБДД. На фотографии очевидцев заметно, что в ДТП попало несколько автомобилей Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

На Калиновском мосту в Екатеринбурге произошла массовая авария с пятью автомобилями. Фотоподтверждение появилось в социальных сетях. «На Калиновском мосту произошло массовое ДТП. По данным наших читателей, там столкнулись пять автомобилей», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Информационное агентство URA.RU обратилось за комментарием в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. Там обещали уточнить и дать более подробную информацию по происшествию чуть позже. Дополнено в 14:32. В пресс-службе ГИБДД заявили, что информация о ДТП в ведомстве имеется. «Сотрудники на месте выясняют обстоятельства. Подробностей пока нет», — сообщили представители ГИБДД.