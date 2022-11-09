На Калиновском мосту в Екатеринбурге произошла массовая авария с пятью автомобилями. Фотоподтверждение появилось в социальных сетях.
«На Калиновском мосту произошло массовое ДТП. По данным наших читателей, там столкнулись пять автомобилей», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Информационное агентство URA.RU обратилось за комментарием в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. Там обещали уточнить и дать более подробную информацию по происшествию чуть позже.
Дополнено в 14:32. В пресс-службе ГИБДД заявили, что информация о ДТП в ведомстве имеется. «Сотрудники на месте выясняют обстоятельства. Подробностей пока нет», — сообщили представители ГИБДД.
На фотографии очевидцев заметно, что в ДТП попало несколько автомобилей
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
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На Калиновском мосту в Екатеринбурге произошла массовая авария с пятью автомобилями. Фотоподтверждение появилось в социальных сетях. «На Калиновском мосту произошло массовое ДТП. По данным наших читателей, там столкнулись пять автомобилей», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Информационное агентство URA.RU обратилось за комментарием в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. Там обещали уточнить и дать более подробную информацию по происшествию чуть позже. Дополнено в 14:32. В пресс-службе ГИБДД заявили, что информация о ДТП в ведомстве имеется. «Сотрудники на месте выясняют обстоятельства. Подробностей пока нет», — сообщили представители ГИБДД.