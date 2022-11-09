Экс-директору курганского уранового завода дали 7,5 лет колонии

10 ноября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Также экс-директору АО «Далур» назначили Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывшего генерального директора акционерного общества «Далур» Николая Попонина признали виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строго режима и назначили штраф на сумму более двух миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источники, близкие к судебной системе. «Экс-директору АО „Далур“ Николаю Попонину огласили приговор за получение взятки. Ему дали 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также назначили штраф на сумму более 2 млн рублей и лишили права занимать руководящие должности на 5 лет», — сообщил инсайдер. По данным другого источника, все были шокированы таким серьезным наказанием, учитывая, что экс-директор возместил ущерб предприятию. Попонин планирует подавать апелляцию и обжаловать приговор. В АО «Атомредметзолото» (АРМЗ), в который входит предприятие «Далур», подтвердили, что экс-руководитель полностью возместил весь ущерб. «Трудовой договор с Попониным был расторгнут 10.06.2021 года. Причиной такого решения как раз послужили факты, выявленные службой безопасности управляющей компании. После этого Попонин возместил причиненный ущерб [8 млн руб.]», — прокомментировал URA.RU руководитель службы по связям с общественностью предприятий АРМЗ Юрий Мурашко. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области задержали экс-директора завода по добыче урана. Попонина обвиняли в том, что 6 лет назад он, находясь на посту гендиректора АО «Далур», использовал свое должностное положение и помог одной из компаний в заключении договора. Судом было установлено, что за это он получил взятку в размере 700 тысяч рублей. Позже Попонин перевел подрядчику за невыполненные работы денежные средства на сумму около 57 млн рублей, что повлекло ущерб госпредприятию на сумму 8 млн рублей. Расследованием уголовного дела занимались следователи областного СУ СК по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Курганской области. В ноябре 2021 года силовики провели обыски дома у Попонина. Были изъяты крупные суммы денег, а также предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Бывшего генерального директора акционерного общества «Далур» Николая Попонина признали виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строго режима и назначили штраф на сумму более двух миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источники, близкие к судебной системе. «Экс-директору АО „Далур“ Николаю Попонину огласили приговор за получение взятки. Ему дали 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также назначили штраф на сумму более 2 млн рублей и лишили права занимать руководящие должности на 5 лет», — сообщил инсайдер. По данным другого источника, все были шокированы таким серьезным наказанием, учитывая, что экс-директор возместил ущерб предприятию. Попонин планирует подавать апелляцию и обжаловать приговор. В АО «Атомредметзолото» (АРМЗ), в который входит предприятие «Далур», подтвердили, что экс-руководитель полностью возместил весь ущерб. «Трудовой договор с Попониным был расторгнут 10.06.2021 года. Причиной такого решения как раз послужили факты, выявленные службой безопасности управляющей компании. После этого Попонин возместил причиненный ущерб [8 млн руб.]», — прокомментировал URA.RU руководитель службы по связям с общественностью предприятий АРМЗ Юрий Мурашко. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области задержали экс-директора завода по добыче урана. Попонина обвиняли в том, что 6 лет назад он, находясь на посту гендиректора АО «Далур», использовал свое должностное положение и помог одной из компаний в заключении договора. Судом было установлено, что за это он получил взятку в размере 700 тысяч рублей. Позже Попонин перевел подрядчику за невыполненные работы денежные средства на сумму около 57 млн рублей, что повлекло ущерб госпредприятию на сумму 8 млн рублей. Расследованием уголовного дела занимались следователи областного СУ СК по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Курганской области. В ноябре 2021 года силовики провели обыски дома у Попонина. Были изъяты крупные суммы денег, а также предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.