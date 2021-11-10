В Курганской области задержан экс-директор завода по добыче урана

Экс-директор «Далура» Николай Попонин задержан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «Далур» (занимается добычей урана в Курганской области) Николая Попонина, он задержан. Оперативные материалы собраны УФСБ России по Курганской области, при содействии службы безопасности головной компании. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, занимая должность генерального директора АО „Далур“, являясь лицом, выполняющим управленческие функции и используя свое должностное положение, получил от руководителя подрядной организации коммерческий подкуп в сумме 700 тысяч рублей за содействие в заключении договора подряда на выполнение технических работ на одном из месторождений и оплату в полном объеме. Стоимость работ по заключенному договору выполнения работ и поставки технического оборудования составила 56 миллионов 900 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Экс-директор перечислил компании деньги, зная, что работы не были выполнены. Таким образом ущерб госпредприятию составил восемь млн рублей. Руководитель при этом сокрыл от подчиненных этот факт.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области провели обыски дома у Попонина. Изъяты крупные суммы денег, а также предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В АО «Атомредметзолото» URA.RU сообщили, что трудовой договор с Попониным был расторгнут по инициативе Совета директоров АО «Далур» с 10 июня 2021 года. «Причиной такого решения послужил выявленный службой безопасности управляющей компании факт причинения ущерба предприятию, к которому имел отношение Попонин. Отметим, что Попонин добровольно возместил данный ущерб и на сегодня АО „Атомредметзолото“ не имеет к нему материальных претензий», — прокомментировал руководитель службы по связям с общественностью предприятий АРМЗ Юрий Мурашко.