Жительницам ЯНАО не хватает пряжи для теплых вещей солдатам

10 ноября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Рукодельницам в ЯНАО не хватает пряжи для носков солдатам Фото: Артем Ковтун © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Рукодельницы из ЯНАО, которые вяжут носки солдатам, испытывают нехватку пряжи. Об этом в соцсети ВКонтакте написал автор группы «Тепло Ямала-вяжем нашим». «У нас появилось много новых рукодельниц, которые готовы много вязать, есть для этого и время и желание. А вот пряжи не хватает», — написал автор. Для покупки пряжи был открыт сбор. Также отметили, что все желающие присоединиться к рукодельницам могут позвонить по указанному в группе телефону. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО предложили помощь пенсионерам, которые вяжут носки для солдат. Мастерицы связали более 60 пар носков.

Рукодельницы из ЯНАО, которые вяжут носки солдатам, испытывают нехватку пряжи. Об этом в соцсети ВКонтакте написал автор группы «Тепло Ямала-вяжем нашим». «У нас появилось много новых рукодельниц, которые готовы много вязать, есть для этого и время и желание. А вот пряжи не хватает», — написал автор. Для покупки пряжи был открыт сбор. Также отметили, что все желающие присоединиться к рукодельницам могут позвонить по указанному в группе телефону. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО предложили помощь пенсионерам, которые вяжут носки для солдат. Мастерицы связали более 60 пар носков.