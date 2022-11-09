09 ноября 2022

Жительницам ЯНАО не хватает пряжи для теплых вещей солдатам

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Рукодельницам в ЯНАО не хватает пряжи для носков солдатам Фото:
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Рукодельницы из ЯНАО, которые вяжут носки солдатам, испытывают нехватку пряжи. Об этом в соцсети ВКонтакте написал автор группы «Тепло Ямала-вяжем нашим».

«У нас появилось много новых рукодельниц, которые готовы много вязать, есть для этого и время и желание. А вот пряжи не хватает», — написал автор.

Для покупки пряжи был открыт сбор. Также отметили, что все желающие присоединиться к рукодельницам могут позвонить по указанному в группе телефону.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО предложили помощь пенсионерам, которые вяжут носки для солдат. Мастерицы связали более 60 пар носков.

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Рукодельницы из ЯНАО, которые вяжут носки солдатам, испытывают нехватку пряжи. Об этом в соцсети ВКонтакте написал автор группы «Тепло Ямала-вяжем нашим». «У нас появилось много новых рукодельниц, которые готовы много вязать, есть для этого и время и желание. А вот пряжи не хватает», — написал автор. Для покупки пряжи был открыт сбор. Также отметили, что все желающие присоединиться к рукодельницам могут позвонить по указанному в группе телефону. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО предложили помощь пенсионерам, которые вяжут носки для солдат. Мастерицы связали более 60 пар носков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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