Жительницам ЯНАО не хватает пряжи для теплых вещей солдатам

Рукодельницам в ЯНАО не хватает пряжи для носков солдатам
новость из сюжетаМобилизация в России
Рукодельницы из ЯНАО, которые вяжут носки солдатам, испытывают нехватку пряжи. Об этом в соцсети ВКонтакте написал автор группы «Тепло Ямала-вяжем нашим».
«У нас появилось много новых рукодельниц, которые готовы много вязать, есть для этого и время и желание. А вот пряжи не хватает», — написал автор.
Для покупки пряжи был открыт сбор. Также отметили, что все желающие присоединиться к рукодельницам могут позвонить по указанному в группе телефону.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО предложили помощь пенсионерам, которые вяжут носки для солдат. Мастерицы связали более 60 пар носков.
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