01 ноября 2022

В ЯНАО предложили помочь пенсионеркам, которые вяжут носки для солдат. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, хобби, увлечение, вязание, пряжа, спицы
Мастерицы связали более 60 пар носков Фото:
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Мобилизация в России

Жителям ЯНАО предложили приносить пряжу для пенсионерок, которые вяжут носки для военнослужащих. Как сообщили в мэрии Ямальского района, мастерицы уже связали большее 60 пар носков, которые отправят защитникам на службу.

«Ямальские рукодельницы объединили свои силы и связали более 60 пар шерстяных носков, которые после сортировки будут отправлены парням на военную службу. Участвовать могут все желающие. Если вы не вяжете, можете помочь рукодельницам, купив пряжу и передав ответственным в поселках», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что рукодельницы находятся в Салемале, Панаевске, Мыс Каменном, Новом Порту и Сеяхе. Более подробную информацию можно узнать в общественной организации ветеранов по телефону: +7 (34996) 3-12-52.

Ранее сообщалось, что рукодельницы из Нового Уренгоя, Коротчаево и Лимбяяха также связали солдатам теплые вещи. По словам мастериц, они таким образом выражают свою благодарность и заботу защитникам из ЯНАО.

Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. Об окончании мобилизации сообщили 28 октября. Всего было призвано 300 000 человек. Из ЯНАО уехало 920 резервистов.

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Жителям ЯНАО предложили приносить пряжу для пенсионерок, которые вяжут носки для военнослужащих. Как сообщили в мэрии Ямальского района, мастерицы уже связали большее 60 пар носков, которые отправят защитникам на службу. «Ямальские рукодельницы объединили свои силы и связали более 60 пар шерстяных носков, которые после сортировки будут отправлены парням на военную службу. Участвовать могут все желающие. Если вы не вяжете, можете помочь рукодельницам, купив пряжу и передав ответственным в поселках», — говорится в сообщении. Там уточнили, что рукодельницы находятся в Салемале, Панаевске, Мыс Каменном, Новом Порту и Сеяхе. Более подробную информацию можно узнать в общественной организации ветеранов по телефону: +7 (34996) 3-12-52. Ранее сообщалось, что рукодельницы из Нового Уренгоя, Коротчаево и Лимбяяха также связали солдатам теплые вещи. По словам мастериц, они таким образом выражают свою благодарность и заботу защитникам из ЯНАО. Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. Об окончании мобилизации сообщили 28 октября. Всего было призвано 300 000 человек. Из ЯНАО уехало 920 резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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