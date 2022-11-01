Мастерицы связали более 60 пар носков Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителям ЯНАО предложили приносить пряжу для пенсионерок, которые вяжут носки для военнослужащих. Как сообщили в мэрии Ямальского района, мастерицы уже связали большее 60 пар носков, которые отправят защитникам на службу.

«Ямальские рукодельницы объединили свои силы и связали более 60 пар шерстяных носков, которые после сортировки будут отправлены парням на военную службу. Участвовать могут все желающие. Если вы не вяжете, можете помочь рукодельницам, купив пряжу и передав ответственным в поселках», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что рукодельницы находятся в Салемале, Панаевске, Мыс Каменном, Новом Порту и Сеяхе. Более подробную информацию можно узнать в общественной организации ветеранов по телефону: +7 (34996) 3-12-52.

Ранее сообщалось, что рукодельницы из Нового Уренгоя, Коротчаево и Лимбяяха также связали солдатам теплые вещи. По словам мастериц, они таким образом выражают свою благодарность и заботу защитникам из ЯНАО.

Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. Об окончании мобилизации сообщили 28 октября. Всего было призвано 300 000 человек. Из ЯНАО уехало 920 резервистов.

Администрация Ямальского района