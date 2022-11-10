Власти Индонезии уважают решение Путина не ехать на G20

10 ноября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

По мнению Панджайтан, решение Путина не приезжать на саммит связано с его большой занятостью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отрицательное решение президента России Владимира Путина по поводу личного участия в саммите G20 следует уважать, и оно будет «лучшим для всех нас». Таким мнением поделился министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. «Что бы ни случилось с решением России, это для нашего общего блага и к лучшему для всех нас», — считает Панджайтан. Его слова передает AP News. Он допустил, что решение российского президента не приезжать на саммит может быть связано с его занятостью. «И мы также должны уважать это», — заключил министр-координатор по морским делам и инвестициям. Ранее индонезийские власти подтвердили отказ Путина ехать на саммит G20. Они также допускали его участие в мероприятии в онлайн-формате, передает телеканал 360. Вместо него Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча «Большой двадцатки» на Бали запланирована на 15—16 ноября, передает RT.

Отрицательное решение президента России Владимира Путина по поводу личного участия в саммите G20 следует уважать, и оно будет «лучшим для всех нас». Таким мнением поделился министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. «Что бы ни случилось с решением России, это для нашего общего блага и к лучшему для всех нас», — считает Панджайтан. Его слова передает AP News. Он допустил, что решение российского президента не приезжать на саммит может быть связано с его занятостью. «И мы также должны уважать это», — заключил министр-координатор по морским делам и инвестициям. Ранее индонезийские власти подтвердили отказ Путина ехать на саммит G20. Они также допускали его участие в мероприятии в онлайн-формате, передает телеканал 360. Вместо него Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча «Большой двадцатки» на Бали запланирована на 15—16 ноября, передает RT.