Власти Индонезии уважают решение Путина не ехать на G20

Отрицательное решение президента России Владимира Путина по поводу личного участия в саммите G20 следует уважать, и оно будет «лучшим для всех нас». Таким мнением поделился министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан.
«Что бы ни случилось с решением России, это для нашего общего блага и к лучшему для всех нас», — считает Панджайтан. Его слова передает AP News. Он допустил, что решение российского президента не приезжать на саммит может быть связано с его занятостью. «И мы также должны уважать это», — заключил министр-координатор по морским делам и инвестициям.
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Отрицательное решение президента России Владимира Путина по поводу личного участия в саммите G20 следует уважать, и оно будет «лучшим для всех нас». Таким мнением поделился министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. «Что бы ни случилось с решением России, это для нашего общего блага и к лучшему для всех нас», — считает Панджайтан. Его слова передает AP News. Он допустил, что решение российского президента не приезжать на саммит может быть связано с его занятостью. «И мы также должны уважать это», — заключил министр-координатор по морским делам и инвестициям. Ранее индонезийские власти подтвердили отказ Путина ехать на саммит G20. Они также допускали его участие в мероприятии в онлайн-формате, передает телеканал 360. Вместо него Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча «Большой двадцатки» на Бали запланирована на 15—16 ноября, передает RT.