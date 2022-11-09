Пермский полицейский получил награду за раскрытие коррупционной схемы

Полиция раскрыла резонансное дело Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подполковник полиции Владимир Мочалкин награжден за раскрытие резонансного дела о мошенничестве в пермском вузе. Сумма ущерба оценена в 28,5 млн рублей. Информация о награждении опубликована на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что трое должностных лиц вуза в течение пяти лет похищали бюджетные деньги под видом проведения курсов по программам международного бакалавриата. Всего было похищено 28,5 миллионов рублей», — сообщили в полиции.

Полицией было возбуждено 5 уголовных дел. За раскрытие этого преступления подполковник полиции Владимир Мочалкин был награжден премией имени генерала-майора милиции Ивана Мажуры.