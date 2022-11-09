09 ноября 2022

Пермский полицейский получил награду за раскрытие коррупционной схемы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, полиция, шеврон полиция, полиц я
Полиция раскрыла резонансное дело Фото:

Подполковник полиции Владимир Мочалкин награжден за раскрытие резонансного дела о мошенничестве в пермском вузе. Сумма ущерба оценена в 28,5 млн рублей. Информация о награждении опубликована на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что трое должностных лиц вуза в течение пяти лет похищали бюджетные деньги под видом проведения курсов по программам международного бакалавриата. Всего было похищено 28,5 миллионов рублей», — сообщили в полиции.

Полицией было возбуждено 5 уголовных дел. За раскрытие этого преступления подполковник полиции Владимир Мочалкин был награжден премией имени генерала-майора милиции Ивана Мажуры.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Подполковник полиции Владимир Мочалкин награжден за раскрытие резонансного дела о мошенничестве в пермском вузе. Сумма ущерба оценена в 28,5 млн рублей. Информация о награждении опубликована на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что трое должностных лиц вуза в течение пяти лет похищали бюджетные деньги под видом проведения курсов по программам международного бакалавриата. Всего было похищено 28,5 миллионов рублей», — сообщили в полиции. Полицией было возбуждено 5 уголовных дел. За раскрытие этого преступления подполковник полиции Владимир Мочалкин был награжден премией имени генерала-майора милиции Ивана Мажуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...