Пермский полицейский получил награду за раскрытие коррупционной схемы

Полиция раскрыла резонансное дело
Подполковник полиции Владимир Мочалкин награжден за раскрытие резонансного дела о мошенничестве в пермском вузе. Сумма ущерба оценена в 28,5 млн рублей. Информация о награждении опубликована на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Установлено, что трое должностных лиц вуза в течение пяти лет похищали бюджетные деньги под видом проведения курсов по программам международного бакалавриата. Всего было похищено 28,5 миллионов рублей», — сообщили в полиции.
Полицией было возбуждено 5 уголовных дел. За раскрытие этого преступления подполковник полиции Владимир Мочалкин был награжден премией имени генерала-майора милиции Ивана Мажуры.
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