Зеленский вслед за Путиным отказался от поездки на G20

Власти Индонезии допускают, что Владимир Зеленский примет участие в саммите виртуальноФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не примет личного участия в саммите G20. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан.
«Панджайтан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на месте проведения саммита G20», — пишет Detik Bali. Он объяснил это тем, что Украина не входит в группу стран саммита. «Однако вполне вероятно, что Зеленский будет присутствовать виртуально», — добавил министр-координатор по морским делам и инвестициям.
Он подчеркнул, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет. Панджайтан отметил, что «G20 — это экономический форум, а не политический».
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Президент Украины Владимир Зеленский не примет личного участия в саммите G20. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. «Панджайтан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на месте проведения саммита G20», — пишет Detik Bali. Он объяснил это тем, что Украина не входит в группу стран саммита. «Однако вполне вероятно, что Зеленский будет присутствовать виртуально», — добавил министр-координатор по морским делам и инвестициям. Он подчеркнул, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет. Панджайтан отметил, что «G20 — это экономический форум, а не политический». Ранее Зеленский заявлял о том, что не примет личного участия в саммите, если на нем будет Путин, сообщает телеканал 360. Украина также призывала организаторов саммита исключить Россию из стран-участниц G20. Индонезийские власти, однако, подтвердили отказ Путина ехать на саммит. Вместо него российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, передает RT.