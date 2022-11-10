Зеленский вслед за Путиным отказался от поездки на G20

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Власти Индонезии допускают, что Владимир Зеленский примет участие в саммите виртуально Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не примет личного участия в саммите G20. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан.

«Панджайтан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на месте проведения саммита G20», — пишет Detik Bali. Он объяснил это тем, что Украина не входит в группу стран саммита. «Однако вполне вероятно, что Зеленский будет присутствовать виртуально», — добавил министр-координатор по морским делам и инвестициям.

Он подчеркнул, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет. Панджайтан отметил, что «G20 — это экономический форум, а не политический».

Ранее Зеленский заявлял о том, что не примет личного участия в саммите, если на нем будет Путин, сообщает телеканал 360. Украина также призывала организаторов саммита исключить Россию из стран-участниц G20. Индонезийские власти, однако, подтвердили отказ Путина ехать на саммит. Вместо него российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский не примет личного участия в саммите G20. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. «Панджайтан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на месте проведения саммита G20», — пишет Detik Bali. Он объяснил это тем, что Украина не входит в группу стран саммита. «Однако вполне вероятно, что Зеленский будет присутствовать виртуально», — добавил министр-координатор по морским делам и инвестициям. Он подчеркнул, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет. Панджайтан отметил, что «G20 — это экономический форум, а не политический». Ранее Зеленский заявлял о том, что не примет личного участия в саммите, если на нем будет Путин, сообщает телеканал 360. Украина также призывала организаторов саммита исключить Россию из стран-участниц G20. Индонезийские власти, однако, подтвердили отказ Путина ехать на саммит. Вместо него российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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