Зеленский вслед за Путиным отказался от поездки на G20

10 ноября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Власти Индонезии допускают, что Владимир Зеленский примет участие в саммите виртуально Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский не примет личного участия в саммите G20. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. «Панджайтан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на месте проведения саммита G20», — пишет Detik Bali. Он объяснил это тем, что Украина не входит в группу стран саммита. «Однако вполне вероятно, что Зеленский будет присутствовать виртуально», — добавил министр-координатор по морским делам и инвестициям. Он подчеркнул, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет. Панджайтан отметил, что «G20 — это экономический форум, а не политический». Ранее Зеленский заявлял о том, что не примет личного участия в саммите, если на нем будет Путин, сообщает телеканал 360. Украина также призывала организаторов саммита исключить Россию из стран-участниц G20. Индонезийские власти, однако, подтвердили отказ Путина ехать на саммит. Вместо него российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский не примет личного участия в саммите G20. Об этом сообщил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. «Панджайтан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на месте проведения саммита G20», — пишет Detik Bali. Он объяснил это тем, что Украина не входит в группу стран саммита. «Однако вполне вероятно, что Зеленский будет присутствовать виртуально», — добавил министр-координатор по морским делам и инвестициям. Он подчеркнул, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет. Панджайтан отметил, что «G20 — это экономический форум, а не политический». Ранее Зеленский заявлял о том, что не примет личного участия в саммите, если на нем будет Путин, сообщает телеканал 360. Украина также призывала организаторов саммита исключить Россию из стран-участниц G20. Индонезийские власти, однако, подтвердили отказ Путина ехать на саммит. Вместо него российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, передает RT.