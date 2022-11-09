Мэр Екатеринбурга наградил близкую соратницу главной городской премией и выдал ее тайну

10 ноября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов и Виктория Казакова вместе работали в областном правительстве Фото: Анна Майорова © URA.RU В список горожан, которым мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил главную премию — имени основателей города Василия Татищева и Георга Вильгельма де Геннина, — попала его соратница Виктория Казакова. Информация об этом содержится на сайте горадминистрации. «Присудить премию имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина <…> Казаковой Виктории Владимировне — заместителю главного бухгалтера по государственной поддержке Открытого акционерного общества „Уральская горно-металлургическая компания“», — говорится в постановлении от 8 ноября. Всего в списке награжденных премией 21 человек — промышленники, строители, деятели культуры. Вместе с Орловым Казакова несколько лет работала в областном правительстве. Орлов в статусе замгубернатора курировал минпром (Казакова работала там на различных должностях с 2004-го по 2017 год) и министерство инвестиций, которое Казакова возглавила в ноябре 2017-го. Считается, что переход Орлова в мэрию в декабре 2020-го ослабил аппаратные позиции чиновницы. В марте 2022-го она покинула региональную власть и спустя несколько недель устроилась в УГМК. Интересно, что до настоящего момента ее должность в холдинге тщательно скрывалась самой Казаковой. В постановлении мэра указано, что премия ей вручается за строительство трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма. К моменту назначения Казаковой в УГМК основная часть работ по укладке линии завершилась. «Она участвовала в проекте еще как министр», — уточнил собеседник во власти. Год назад, в ноябре 2021-го, URA.RU рассказывало о решении Орлова назвать один из новых бульваров Орджоникидзевского района в честь своего друга, бывшего директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова. Он скончался в феврале того же года. Формально с соответствующим запросом к градоначальнику тогда обратилась сама УГМК, возводящая возле бульвара новый ЖК.

В список горожан, которым мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил главную премию — имени основателей города Василия Татищева и Георга Вильгельма де Геннина, — попала его соратница Виктория Казакова. Информация об этом содержится на сайте горадминистрации. «Присудить премию имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина <…> Казаковой Виктории Владимировне — заместителю главного бухгалтера по государственной поддержке Открытого акционерного общества „Уральская горно-металлургическая компания“», — говорится в постановлении от 8 ноября. Всего в списке награжденных премией 21 человек — промышленники, строители, деятели культуры. Вместе с Орловым Казакова несколько лет работала в областном правительстве. Орлов в статусе замгубернатора курировал минпром (Казакова работала там на различных должностях с 2004-го по 2017 год) и министерство инвестиций, которое Казакова возглавила в ноябре 2017-го. Считается, что переход Орлова в мэрию в декабре 2020-го ослабил аппаратные позиции чиновницы. В марте 2022-го она покинула региональную власть и спустя несколько недель устроилась в УГМК. Интересно, что до настоящего момента ее должность в холдинге тщательно скрывалась самой Казаковой. В постановлении мэра указано, что премия ей вручается за строительство трамвайной ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма. К моменту назначения Казаковой в УГМК основная часть работ по укладке линии завершилась. «Она участвовала в проекте еще как министр», — уточнил собеседник во власти. Год назад, в ноябре 2021-го, URA.RU рассказывало о решении Орлова назвать один из новых бульваров Орджоникидзевского района в честь своего друга, бывшего директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова. Он скончался в феврале того же года. Формально с соответствующим запросом к градоначальнику тогда обратилась сама УГМК, возводящая возле бульвара новый ЖК.