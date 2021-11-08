Мэр Екатеринбурга назвал бульвар в честь покойного друга по охоте

Чтобы назвать бульвар в честь Владимира Белоглазова (на фото), Алексей Орлов использовал лазейку в законе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал бульвар в Орджоникидзевском районе в честь бывшего директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова — своего друга и неформального советника, которому 24 ноября исполнилось бы 65 лет. Соответствующее постановление Орлов подписал 8 ноября, оно есть в распоряжении URA.RU.

«Присвоить элементу улично-дорожной сети (бульвару), расположенному на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, наименование „Владимира Белоглазова“», — говорится в документе. На сайте мэрии его пока нет.

Белоглазов скончался в феврале 2021 года, и по правилам, вопрос о наименовании в его честь какого-либо топонимического объекта мог быть рассмотрен не ранее, чем в феврале 2022-го. Но в законе есть пункт, позволяющий обходить это ограничение президенту РФ, губернатору или главе города, чем Орлов и воспользовался (хотя ранее в мэрии подчеркивали, что изначально это — инициатива УГМК, которая возводит рядом с бульваром современный образовательный кластер).

Отношения Орлова и Белоглазова описывают как близкие: говорят, их связывала не только работа (до перехода в мэрию Орлов отвечал в областном кабмине за контакты с ФПГ), но их хобби — охота. В начале 2021-го, когда Орлов только стал градоначальником, даже ходили слухи, что он хотел видеть Белоглазова своим первым замом. Но в конце января топ-менеджер впал в кому, спасти его не смогли.

Фото: скриншот постановления

Решение о присвоении бульвару имени Белоглазова было дискуссионным: в частности, не поддерживал эту идею вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин (бывший сотрудник Белоглазова и его друг), говорит один из источников URA.RU в городской власти. При этом другой собеседник, участвовавший в обсуждении, сказал, что это не так. Дозвониться до самого Плахотина к моменту публикации не удалось (он в отпуске).