Захарова озвучила планы Лаврова на саммите G20 в Индонезии

МИД РФ: Лавров на саммите G20 обсудит газовый хаб в Турции и поставки зерна

10 ноября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Лавров примет участие в G20 вместо Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет на саммитет G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч, а также озвучит инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией и поставки зерна и удобрений. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Лавров проведет ряд двусторонних встреч „на полях“ мероприятия. <…> Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября в Индонезии. Президент РФ Владимир Путин не примет участия в мероприятии. Вместо него Россию на саммите будет представлять Лавров. От поездки в Индонезию также отказался президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет на саммитет G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч, а также озвучит инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией и поставки зерна и удобрений. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Лавров проведет ряд двусторонних встреч „на полях“ мероприятия. <…> Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября в Индонезии. Президент РФ Владимир Путин не примет участия в мероприятии. Вместо него Россию на саммите будет представлять Лавров. От поездки в Индонезию также отказался президент Украины Владимир Зеленский.