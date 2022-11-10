Захарова озвучила планы Лаврова на саммите G20 в Индонезии

МИД РФ: Лавров на саммите G20 обсудит газовый хаб в Турции и поставки зерна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров примет участие в G20 вместо Путина Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет на саммитет G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч, а также озвучит инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией и поставки зерна и удобрений. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лавров проведет ряд двусторонних встреч „на полях“ мероприятия. <…> Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Саммит G20 пройдет 15—16 ноября в Индонезии. Президент РФ Владимир Путин не примет участия в мероприятии. Вместо него Россию на саммите будет представлять Лавров. От поездки в Индонезию также отказался президент Украины Владимир Зеленский.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет на саммитет G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч, а также озвучит инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией и поставки зерна и удобрений. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Лавров проведет ряд двусторонних встреч „на полях“ мероприятия. <…> Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября в Индонезии. Президент РФ Владимир Путин не примет участия в мероприятии. Вместо него Россию на саммите будет представлять Лавров. От поездки в Индонезию также отказался президент Украины Владимир Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...