Захарова озвучила планы Лаврова на саммите G20 в Индонезии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет на саммитет G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч, а также озвучит инициативы по газовому сотрудничеству с Турцией и поставки зерна и удобрений. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Лавров проведет ряд двусторонних встреч „на полях“ мероприятия. <…> Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.
Саммит G20 пройдет 15—16 ноября в Индонезии. Президент РФ Владимир Путин не примет участия в мероприятии. Вместо него Россию на саммите будет представлять Лавров. От поездки в Индонезию также отказался президент Украины Владимир Зеленский.
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