Пригожин объяснил, почему надо закрыть Youtube на примере жителей Сургута и Тюмени

Пригожин на примере жителей Сургута и Тюмени обосновал закрытие Youtube

10 ноября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

У нас должен быть свой русский ютуб — заявил Пригожин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин призвал закрыть Youtube и другие «гламурные сервисы», мотивировав это тем, что обычным жителям Сургута, Тюмени и Томска они не нужны. Заявление бизнесмена опубликовано в официальной группе пресс-службы компании «Конкорд», руководителем которой он является. «У нас должен быть свой русский ютуб. И этих русских ютубов, рутубов и других сервисов полным-полно. Просто надо взять на себя смелость закрыть YouTube, закрыть VPN, закрыть любому простому человеку Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который жив только потому, что до сих пор нет ни одного раскрученного российского аналога. И пользуются им исключительно те, кто продолжает греть свои задницы на дубайских пляжах. А те, кто в Тюмени, Томске и Сургуте идут на работу по морозной улице, им некогда сидеть в гламурных сервисах, которые так оберегает часть той самой элитной публики, что принимает решение — закрывать YouTube или нет. Думаю, что дело неуклонно идет к моменту истины», — заявил Пригожин. Ответ предпринимателя прозвучал на запрос издания «Гражданские силы». Журналисты попросили прокомментировать бизнесмена его обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой о проверке деятельности YouTube на территории России. Ранее URA.RU сообщало, что основатель ЧВК «Вагнер» собирается приехать в Ханты-Мансийск. Сам бизнесмен предстоящий визит объяснил желанием посетить музыкальный концерт.

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин призвал закрыть Youtube и другие «гламурные сервисы», мотивировав это тем, что обычным жителям Сургута, Тюмени и Томска они не нужны. Заявление бизнесмена опубликовано в официальной группе пресс-службы компании «Конкорд», руководителем которой он является. «У нас должен быть свой русский ютуб. И этих русских ютубов, рутубов и других сервисов полным-полно. Просто надо взять на себя смелость закрыть YouTube, закрыть VPN, закрыть любому простому человеку Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который жив только потому, что до сих пор нет ни одного раскрученного российского аналога. И пользуются им исключительно те, кто продолжает греть свои задницы на дубайских пляжах. А те, кто в Тюмени, Томске и Сургуте идут на работу по морозной улице, им некогда сидеть в гламурных сервисах, которые так оберегает часть той самой элитной публики, что принимает решение — закрывать YouTube или нет. Думаю, что дело неуклонно идет к моменту истины», — заявил Пригожин. Ответ предпринимателя прозвучал на запрос издания «Гражданские силы». Журналисты попросили прокомментировать бизнесмена его обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой о проверке деятельности YouTube на территории России. Ранее URA.RU сообщало, что основатель ЧВК «Вагнер» собирается приехать в Ханты-Мансийск. Сам бизнесмен предстоящий визит объяснил желанием посетить музыкальный концерт.