Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин собирается посетить ХМАО

10 ноября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Возможно, Евгений Пригожин посетит концерт классической музыки Фото: Михаил Метцель/ТАСС Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин намерен в ближайшее время посетить Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU узнало из сообщения официального аккаунта пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». «В ближайшее время хочу заехать в Ханты-Мансийск на концерт камерной музыки „Концертный оркестр Югры представляет: Классика и не только“», — приводит пресс-служба слова Пригожина на официальной странице компании. Ответ предпринимателя прозвучал на запрос издания «Вестник Сургутского района» о том собирается ли руководитель и владелец компании «Конкорд» посетить ХМАО и конкретно Сургут, поскольку недавно бизнесмен сообщал, что приезжал в Тюмень.



Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» из ХМАО с позывным «Князь», который уже больше десятилетия выполняет боевые задачи, описал принципы отбора в компанию. Чтобы попасть в их ряды, нужно иметь элементарные военные навыки.

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин намерен в ближайшее время посетить Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU узнало из сообщения официального аккаунта пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». «В ближайшее время хочу заехать в Ханты-Мансийск на концерт камерной музыки „Концертный оркестр Югры представляет: Классика и не только“», — приводит пресс-служба слова Пригожина на официальной странице компании. Ответ предпринимателя прозвучал на запрос издания «Вестник Сургутского района» о том собирается ли руководитель и владелец компании «Конкорд» посетить ХМАО и конкретно Сургут, поскольку недавно бизнесмен сообщал, что приезжал в Тюмень. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» из ХМАО с позывным «Князь», который уже больше десятилетия выполняет боевые задачи, описал принципы отбора в компанию. Чтобы попасть в их ряды, нужно иметь элементарные военные навыки.