В Тюменской области несколько недель ищут пропавшего мужчину. Фото

10 ноября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

В УМВД по Тюменской области подтвердили информацию о пропавшем мужчине Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В д. Баландина Казанского района (Тюменская область) пропал 62-летний мужчина. Он вышел из дома 25 октября и не вернулся. Об этом сообщает официальный паблик «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» соцсети «ВКонтакте». Там же поисковики разместили ориентировку на пропавшего тюменца. «Внимание! Пропал человек! Межецкий Александр Павлович, 1960 г. р. (62 года), д. Баландина, Казанский р-н, Тюменская обл. 25 октября 2022 года вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. Одежда: неизвестно», — указано в публикации, размещенной в паблике поисковиков. Информацию о пропавшем мужчине подтвердили в областном ГУВД. «В настоящее время проводятся поисковые мероприятия. Граждан, обладающих информацией о пропавшем, просим обращаться в полицию», — сообщили там URA.RU. Мужчина вышел из дома 25 октября и не вернулся Официальный паблик «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в соцсети «ВКонтакте»

В д. Баландина Казанского района (Тюменская область) пропал 62-летний мужчина. Он вышел из дома 25 октября и не вернулся. Об этом сообщает официальный паблик «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» соцсети «ВКонтакте». Там же поисковики разместили ориентировку на пропавшего тюменца. «Внимание! Пропал человек! Межецкий Александр Павлович, 1960 г. р. (62 года), д. Баландина, Казанский р-н, Тюменская обл. 25 октября 2022 года вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. Одежда: неизвестно», — указано в публикации, размещенной в паблике поисковиков. Информацию о пропавшем мужчине подтвердили в областном ГУВД. «В настоящее время проводятся поисковые мероприятия. Граждан, обладающих информацией о пропавшем, просим обращаться в полицию», — сообщили там URA.RU.