Челябинская ФСБ задержала подпольного оружейника при сбыте товара. Видео

11 ноября 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Оружие переделывалось под стрельбу боевыми патронами кустарным способом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали подпольного оружейника в момент, когда тот пытался продать свой товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. «Виновный задержан с поличным при сбыте пистолета Токарева и двух сигнальных пистолетов „МР-378“. Оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. Также к нему прилагались боеприпасы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан в марте этого года. Суд признал его виновным, и отправил в колонию на четыре года. Ранее силовики задержали двоих человек, которые в домашних условиях изготавливали взрывчатку и оружие. Их также задержали с поличным при попытке продать три пистолета «МР-371».

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали подпольного оружейника в момент, когда тот пытался продать свой товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. «Виновный задержан с поличным при сбыте пистолета Токарева и двух сигнальных пистолетов „МР-378“. Оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. Также к нему прилагались боеприпасы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан в марте этого года. Суд признал его виновным, и отправил в колонию на четыре года. Ранее силовики задержали двоих человек, которые в домашних условиях изготавливали взрывчатку и оружие. Их также задержали с поличным при попытке продать три пистолета «МР-371».