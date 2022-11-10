10 ноября 2022

Челябинская ФСБ задержала подпольного оружейника при сбыте товара. Видео

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Оружие переделывалось под стрельбу боевыми патронами кустарным способом Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали подпольного оружейника в момент, когда тот пытался продать свой товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами.

«Виновный задержан с поличным при сбыте пистолета Токарева и двух сигнальных пистолетов „МР-378“. Оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. Также к нему прилагались боеприпасы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что мужчина был задержан в марте этого года. Суд признал его виновным, и отправил в колонию на четыре года.

Ранее силовики задержали двоих человек, которые в домашних условиях изготавливали взрывчатку и оружие. Их также задержали с поличным при попытке продать три пистолета «МР-371».

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали подпольного оружейника в момент, когда тот пытался продать свой товар. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. «Виновный задержан с поличным при сбыте пистолета Токарева и двух сигнальных пистолетов „МР-378“. Оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. Также к нему прилагались боеприпасы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан в марте этого года. Суд признал его виновным, и отправил в колонию на четыре года. Ранее силовики задержали двоих человек, которые в домашних условиях изготавливали взрывчатку и оружие. Их также задержали с поличным при попытке продать три пистолета «МР-371».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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