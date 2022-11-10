В Сургуте водитель маршрутки избил подростка

Водитель решил проучить подростка за игру в снежки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте водитель 69-й маршрутки избил подростка за то, что ребенок бросался снежками в автобус. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«По факту произошедшего начата доследственная проверка. Выясняются причины произошедшего. По предварительным данным, водитель автобуса решил проучить местных мальчишек за то, что те кидали снежками в автобус. Один из них пострадал. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

В полиции сообщили, что пока еще не возбуждено уголовное дело. Полицейские ждут заключения медиков о характере полученных травм. Пока же проверка проводится по 112 статье уголовного кодекса. Это умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее URA.RU сообщало, что в 69-ю маршрутку Сургута не пустили женщину с двумя детьми из-за коляски. Кондуктор потребовала собрать коляску, в которой сидел один из детей, а только потом входить в автобус. Женщина пыталась убедить кондуктора сначала ее впустить, чтобы она могла сложить коляску уже в салоне.