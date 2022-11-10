В Кургане подъезд многоквартирного дома затопило кипятком. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница, показав видео из подъезда.
«Авария, 2-я Часовая. У нас не только трубы старые, но и проводка. Не хочется лишиться всего», — написала пользователь Наталия Волкова в группе «ЧП Курган». К посту было прикреплено видео, на котором можно увидеть, как кипяток льется по ступеням подъезда.
На обращение под постом ответили представители городской администрации. «Обращение направлено в профильный департамент. Проинформируем дополнительно», — указано в ответе. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до МУП «Прометей», отвечающего за данный дом, по номеру телефона, указанному на сайте компании.
В 2018 году жители курганской новостройки пожаловались, что у них в квартирах из батарей полился кипяток. Из-за некачественных радиаторов ремонт квартир был испорчен.
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